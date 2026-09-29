PREDIZBORNA OBEĆANJA
VIDEO / Vučić objavio predizborni spot u kojem glumi konobara, gosti imaju političke želje: "Što ćete za desert?"
Aleksandar Vučić objavio je prvi predizborni spot uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, u kojem glumi konobara koji od gostiju restorana prima njihove političke želje.
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U spotu Vučić poslužuje obitelj koja za stolom umjesto hrane i pića naručuje ispunjenje različitih političkih obećanja. On njihove zahtjeve zapisuje, a među njima su autoceste, veće plaće i mirovine, nova rodilišta te besplatno školovanje.
Članovi obitelji traže i očuvanje Kosova i Metohije, kao i nastavak politike bez uvođenja sankcija Rusiji.
U jednom trenutku mlađi član obitelji kaže da želi "da ode Vučić". Njegov otac tada preusmjerava njegovu želju i kaže da želi besplatno školovanje.
Djevojka za stolom potom traži da Srbija postane članica Europske unije i NATO saveza. Vučić joj odgovara: "NATO nemamo, ali imamo mir i stabilnost."
Djevojka na to kaže: "Može." Na kraju Vučić pita obitelj što želi za desert. Otac odgovara da želi stabilan tečaj dinara. "Dogovoreno", odgovara Vučić.
Spot završava tako što Vučić odlazi od stola, dok baka komentira: "Fin neki čovjek."
Spot objavljen uoči prijevremenih izbora
Spot je objavljen uoči prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji koji će se održati 25. listopada.
Izbori dolaze nakon gotovo dvije godine protuvladinih prosvjeda koje su predvodili studenti. Prosvjedi su počeli nakon tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenom 2024., kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.
Prosvjednici su tražili utvrđivanje odgovornosti za tragediju, borbu protiv korupcije i raspisivanje izbora. Na predstojećim izborima natjecat će se, među ostalima, vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) i studentska izborna lista nastala iz prosvjednog pokreta.
Vučić je 27. rujna podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sedam mjeseci prije isteka drugog mandata. Time se želi uključiti u parlamentarnu izbornu utrku i kandidirati za premijera.
Predsjedničke ovlasti dan kasnije predao je predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će privremeno obnašati dužnost predsjednice Srbije.
Budući da prema Ustavu ne može dobiti treći predsjednički mandat, Vučić svoj politički angažman nastavlja kroz kampanju SNS-a za parlamentarne izbore. Novi predsjednički izbori moraju se održati u roku od 90 dana od prestanka njegova mandata.
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