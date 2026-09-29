Ove uređaje nikada ne smijete uključivati u produžni kabel – riskirate požar u vlastitom domu!

Gordon Wallis, stručnjak za održivu energiju iz Your NRG-a, objašnjava: “Produžni kablovi imaju svoje mjesto u domu, ali je ključno razumjeti njihova ograničenja. Dizajnirani su za privremenu upotrebu s niskom potrošnjom energije, a ne kao trajno rješenje za velike potrošače. Njihova nepravilna upotreba ne samo da troši energiju već predstavlja i ozbiljan rizik od požara.”