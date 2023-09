Srpska političarka: Đoković je primitivna konzerva i džiberaj, dosta mi ga je više!

Podijeli :

REUTERS/Shannon Stapleton

Srpska političarka Vesna Pešić na Twitteru je izvrijeđala tenisača Novaka Đokovića, koji je nedavno stigao do svojega 24. Grand Slam naslova, i to nakon što je u finalu US Opena porazio Daniila Medvedeva.

“Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 Slama, posljednji izvukao na ždrijeb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi s 25., kad imamo novi tenis koji igra Alcaraz. Plus, primitivna je konzerva, džiberaj uz muziku”, napisala je Pešić.

Dosta mi je vise Djokovica. Kad ja kazem. Ima 24 slema, poslednji izvukao na zreb, jedini protivnik mu bio Laslo Djere. Bas me briga da nas/me on vise davi sa 25 im, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, djiberaj uz muziku. — Vesna Pesic (@vestoma_Tomy) September 12, 2023

Neki komentatori su primijetili da je ranije pisala pozitivno o Đokoviću pa ih je zanimalo što se promijenilo u međuvremenu.

“Sve sam ja oduvijek vidjela, ali podržavala sam njegov tenis kada je bilo zanimljivo i dok je bila trojka Novak, Nadal i Roger. To je trajalo godinama, bilo je uzbudljivo. Sada je prošlost. Dosadan finalni meč s neraspoloženim Medvedevom koji se iscrpio s Alcarazom. Gotovo, stigli novi”, odgovorila je srpska političarka.

