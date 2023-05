Podijeli :

N1

Stefan Simić iz Beograda godinama unazad svoju poeziju i prozu objavljuje putem društvenih mreža. Simić je danas putem službenog profila na Facebooku uputio emotivnu poruku povodom napada u Beogradu.

“Ono čega sam se najviše plašio. To su djeca s oružjem u rukama. Ukidaju se humanističke znanosti, nezadovoljstvo se kanalizira kroz agresiju, osvetu. Ovo nije samo propust roditelja, škole, već kompletnog društva. Veliki je broj frustriranih mladih ljudi, koji ne vide perspektivu, i rješenje za svoje probleme vide u ubijanju nedužnih. Masovni je porast deprimirajućih poruka koji mlade ljude dovodi u stanje potpunog beznađa. Potpuno je pogrešno pričati samo o agresivnim pojedincima, i slati prazne moralne poruke, kompletno društvo je sve agresivnije. Ljudi izgubljeni. I treba govoriti o uzrocima, a to je potpuno odsustvo pravca u kojem idemo, gdje se ispušta iz vida ono najvažnije, a to je ljudskost. Ovo, nažalost, nije izuzetak, već uvertira gdje potisnuta agresija eskalira, umjesto da se razrješava. I bukvalno je svatko meta. Starice, psi, žene, drugovi slučajni prolaznici. Svako je meta”, napisao je.

UŽIVO Užas u Beogradu: Učenik ubio osmero djece i čuvara, uhićen njegov otac Otac učenika u čijoj se školi dogodio masakr: “Učiteljica je za mene heroj”

Potom je dodao:

“I u velikoj su zabludi oni koji će sve ovo svesti na pojedinačni slučaj nečijeg ludila. Potpuno sam siguran da bi mnogi mladi upotrijebili oružje da im se nađe u rukama. Čim se ovo dogodilo u ranim jutarnjim satima, nije to s predumišljajem, već planirana akcija tijekom praznika. A žrtve su svi. I nije ovo samo zadatak policije. Nego kompletnog društva da shvati što postaje i u kojem pravcu ide. Svjedocima ovog slučaja, preživjelima, ovo će ostati trajna trauma. A za momka koji je pucao… Teško da ima nazad. O tome treba pričati. Da nasilje nije rješenje. Nažalost, nasilje je uvijek odgovor na neko drugo nasilje. I to je krug koji nema kraja. Sućut svim žrtvama”, napisao je Simić.

Podsjetimo, 14-godišnjak je u srijedu ujutro došao u školu s pištoljem i ubio devetero ljudi. Jedan od njih je i čuvar koji je pokušao spriječiti tragediju.

Sve događaje vezane uz pucnjavu u osnovnoj školi u Beogradu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

New York Times: Vodič za razgovor o masovnim pucnjavama s djecom svih dobi VIDEO Pogledajte spektakularan nastup Krila Oluje na vojnom sajmu u Zadru Nova.rs: U tijeku pretres stana dječaka koji je ubio devet ljudi u Beogradu