Podijeli :

Ekonomist Neven Vidaković gostovao je u Novom danu gdje je komentirao novo porezno rasterećenje koje bi trebalo dovesti do nešto većih plaća.

Vidaković je rekao dan ikada nije čuo za najavu povećanja plaća svima. “Ima nekakva najava koja je neslužbena u medijima, li nema se što komentirati jer ništa nije predstavljeno”, rekao je.

“Teško mi je funkcionirati na način kako to rade ovi ljudi. Mi danas imamo prvi puta u 30 godina profesora javnih financija za ministra. Ovo što on zadnjih par dana radi ja u životu nisam vidio. Da netko na taj način sebe i struku ponizi, čovjek se sveo na trač babu. On umjesto da sad izađe i kaže da ima nove metode kojima je došao do tih i tih podataka on je sve sveo na ovaj nered i nekakve komentare. Ali kada vidim odakle dolazi i u čijoj je vladi ministar onda mi je sve jasno”, dodao je.

“Što je još više zabrinjavajuće, u vrijeme ministra Zdravka Marića imalo smo barem koordinirano laganje. Sada ima situaciju da dođe savjetnik premijera Savić i kaže da je su plaće u ovom mandatu realno narasle 18 posto. Zašto sada treba povećanje plaće svima?”, pita se Vidaković i napominje da sada imamo puno veću inflaciju nego u Francuskoj i ostatku EU-a.

Plenković: Bitno je da nakon reforme poraste neto plaća Marko Rakar: Bankari neka se brinu za svoje bonuse i nove BMW-e

“Sve se svodi na politiku. Mi ne znamo je li ovo nekakav politički pritisak na Tomaševića ili nekog trećeg. S obzirom da nitko nije s ničim službenim izašao ja nemam što komentirati”, dodao je.

“Mi imamo priču da je vlada otvorila radna mjesta, a kada pogledate 20.000 novih radnih mjesta su dostavljači. Ako je cilj porezne politike bilo povećati broj NKV radnika onda je ona pogođena, ali ako je cilj bio jačanje srednjeg sloja onda je ona promašena jer je tisuće ljudi otišlo van”, rekao je.

Tvrdi da mi nemamo poreznu reformu i da to nije mijenjanje poreznih razreda nego mijenjanje strukture ekonomije. “Spuštanje poreza nije reforma”, objašnjava Vidaković.

“Vlada priča da nam rastu plaće i sve je super, a ispod radara prođe da HEP treba hitnu dokapitalizaciju ili da je projekt Fortenove propao pa ga treba prodati. Ako netko sumnja što mu se događa u životu neka ode na pijacu, kupi kilo svinjetine pa recite da je to normalno”, dodao je.

Što se mirovina tiče, kaže da je u pitanju egzistencijalni debakl drugog mirovinskog stupa. “On ne funkcionira, ili ga možemo ukinuti, ili ga možemo reformirati, a nema ga tko reformirati i on opstaje. On služi kao protočni bojler za financiranje državnog duga”, objasnio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO | Opet gori u Rusiji! Zapalilo se skladište nafte, vatra se vidi s Krima Dugoročne prognoze nisu optimistične: Pogledajte kakvi nas ljetni mjeseci čekaju UŽIVO VIDEO Užas u Beogradu: Učenik pucao po učiteljici i djeci na satu, više ubijenih