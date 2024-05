Srpski ministar za N1 o rezoluciji o Srebrenici: To je jasan znak upozorenja Hrvatskoj i Srbiji

Podijeli :

N1

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Sandrom Križanec razgovarao o izglasanoj rezoluciji u Srebrenici.

“Jučer je pred Općom skupštinom UN-a prijedlog rezolucije kojom je trebala biti uspostavljena vrsta kolektivne krivnje prema srpskom narodu u širem smislu doživio apsolutno moralni bankrot. 107 država nije podržalo prijedlog rezolucije. Kad pogledamo statistiku prema kontinentima, ona izgleda stvarno impresivno. Na afričkom kontinentu 37 od 54 države nije podržalo prijedlog rezolucije. 84 države članice UN-je glasalo “za” što je znatno manje od proste većine koja iznosi 97. Samo zahvaljujući proceduralnim pravilima, ova rezolucija koja je osvojila manjinsku podršku, prošla je sa 34 posto glasova”, rekao je srpski ministar vanjskih poslova Marko Đurić.

Oglasio se Dodik, kaže da je rezolucija o genocidu u Srebrenici – propala Izglasana rezolucija o genocidu u Srebrenici, iz Srbije i RS-a stižu burne reakcije. Vučić se opet obratio UN-u

Također je rekao: “5,3, milijarde ljudi na svijetu živi u državama koje nisu prihvatile ovakvu rezoluciju. Srbija strašno osuđuje zločin u Srebrenici i sve druge ratne zločine koji su se dogodili na području BiH i bivše Jugoslavije. Nažalost, cilj ove rezolucije nije bio komemoracija ratnih zločina, naročito ne nad svim ljudima koji su stradali, i Hrvati, Srbi i Bošnjaci, inače bi to eksplicitno navedeno. Ova je rezolucija bila usko fokusirana na jedan događaj u okviru rata u BiH u kojem je nažalost poginuo strašan broj ljudi i predstavlja stravičnu tragediju.”

Đurić je nastavio: “Nažalost, ova rezolucija nije obilježila čak ni deset posto žrtava samo rata u BiH, a da ne govorimo o pojmovima šireg rata koji se dogodio unutar prostora bivše Jugoslavije. Rezolucija je na neki način napravila neku vrstu hijerarhije među žrtvama jer ispada da neke žrtve trebaju biti komemorirane, a neke ne. Iz srpske perspektive, što mislim da je važno, ovom rezolucijom bi ispalo da jedan narod koji je u Prvom svjetskom ratu izgubio 1,3 milijuna ljudi, u Drugom svjetskom ratu više od jednog milijuna ljudi, treba biti zbog tog jednog događaja izjednačen s počiniteljima Holokausta i genocida u Ruandi. Jednostavno ne osjećamo da je uz svu osudu tragičnog zločina u Srebrenici to pravedno prema našem narodu. Ono što je još opasnije je to da ova rezolucija donosi dodatne podjele u našu regiju. Vraća nas u prošlost. Mi smo danas zemlja koja je potpuno orijentirana prema budućnosti. To diže tenzije. Svi se sjećamo kako su prije 30 i koju godinu neodgovorni etno nacionalistički lideri krenuli eksploatacijom žrtava iz prethodnim ratova podizati tenzije. Tu gledamo reprizu tih događaja koja i unutar same BiH podižu tenzije.”

“Lideri dijela Bošnjaka i koji protivno Daytonskom sporazumu guraju ovu rezoluciji pokazali su da ne poštuju osnove Daytonskog sporazuma i da im nije stalo do stabilnosti u BiH. Oni se ponašali kao da Hrvati i Srbi ne postoje u procesu odlučivanja koje bi trebalo biti doneseno konsenzusom, što im nije prvi put, ali su ovaj put to napravili s naročito osjetljivom temom. To je jasan znak upozorenja i alarma i Hrvatskoj i Srbiji da postoje dijelovi političkih elita u Sarajevu koji su spremni gaziti Daytonski sporazum”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dok smo je jeli, pucali smo od zdravlja: Zaboravljena žitarica čuva srce, jača kosti, odlična i za mršavljenje Milanović zbog rezolucije o Srebrenici napao Plenkovića: To je protuustavno