Milanović zbog rezolucije o Srebrenici napao Plenkovića: To je protuustavno

Podijeli :

N1

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje povodom obilježavanja Dana Grada.

Odmah nakon službenog dijela održao je konferenciju za medije i prvo se osvrnuo na rezoluciju o Srebrenici te potencijalnu secesiju Republike Srpske.

Plenković: Od Milanovića bi najkorektnija bila ostavka

“Pokušavam svim političkim Srbima i Srbima u politici objasniti da rezolucija o Srebrenica nijednom riječi ne dotiče Srbe ili srpstvo. Ako i dalje to smatraju gaženjem i zatiranjem Srba, onda će ih sutra smetati oblačan dan. Ne slažem se sa svim elementima te rezolucije, ali tamo se dogodio strašan zločin, sud ga je nazvao genocidom i ništa ne može promijeniti činjenicu da je manijakalna grupa ubojica smaknula tisuće ljudi. Sad je vrijeme da se to zatvori i da se počne živjeti normalno u BiH”, rekao je pa nastavio o secesiji Republike Srpske:

“Svojedobno je Stipe Mesić rekao da bi u tom slučaju tamo poslao vojsku. Ja ne bih, ali to se ni ne može dogoditi, nemoguće je. Puno buke… Nije nizašto, ali bez jakog razloga. Nisam oko toga razgovarao s Miloradom Dodikom, ali nisam ni s Andrejem Plenkovićem. Vidio sam da je hrvatska diplomacija, odnosno, ured Ministarstva vanjskih poslova u New Yorku, što je očito ured HDZ-a tamo, kosponzorirao rezoluciju. Mogli su onda i sudjelovati u promociji kao izvorni autor ideje ili inicijative da se prizna ili ne prizna holokaust. To su odluke koje se po Ustavu ne smiju donositi bez predsjednika. Ali, Plenkovića to ne brine, iako je protuustavno. No, nema posljedica za takvo ponašanje.”

Napomenuo je da o svemu tome priča jer je to ozbiljna tema za razgovor.

Treba li SDP dati potporu Milanoviću za drugi mandat? Picula: “Ne bih žurio s tim…”

“Oko toga sam danas pisao Plenkoviću, ali znam da na to neće odgovoriti. Pa ću za par dana, bojim se, javnosti pokazati što sam napisao. Nije to obaveza prema meni nego prema Ustavu. Način na koji je Hrvatska kosponzorirala rezoluciju o Srebrenici, način na koji je Hrvatska tome pristupila, je protuustava. Sadržaj mi nije sporan, ali to je napravljeno meni iza leđa.”

Još je nekoliko puta ponovio da Plenković na silu interpretira Ustav i sustavno ga krši.

“On je taj koji ga krši, ne ja.”

Ivan Turudić postat će glavni državni odvjetnik, a Visoki kazneni sud smatra da njegovi susreti sa Zdravkom Mamićem nisu sporni.

“To je kao inicijacija, sad može biti dalje član Cosa Nostre. Eto, takvi su naši suci, posebno na tom protuustavnom sudu, kojeg je osnovao HDZ. Neka se počne silovati, možda i to dopuste.”

Komentirao je i potencijalnu kandidaturu Olega Butkovića za predsjednika.

“Je li pitao kravu za to? Odnosno, to nije krava ni bik. Tko god bude kandidat HDZ-a i tko god bude… gledam Plenkovića. Našeg herojskog zeca. Tko god bude kandidat HDZ-a bit će njegova produžena ruka. Jedini zadatak bio bi mu da bude omekšivač, da se ne bunimo, da se krade ili kraducka. Bio to Oleg ili neki drugi nositelj lijepog ruskog imena. Ima li među njima netko tko nema rusko ime”, završio je predsjednik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Butković na Facebooku prozvao Vučića, spomenuo i Milanovića Kada ste zadnji put očistili vodokotlić? Ubacite samo jedan sastojak i riješite se kamenca i prljavštine