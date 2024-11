Srpski ministar kroz suze podnio ostavku: “Odgovoran jesam, ali kriv ne”

Podijeli :

Ministar graditeljstva, prometa i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će sutra podnijeti ostavku zbog nesreće u Novom Sadu, kada je u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 14 ljudi, a troje je teško ozlijeđeno.

Vesić je rekao da ne prihvaća krivnju za nesreću koja se dogodila, ali da daje ostavku kao odgovoran čovjek.

Vesić je rekao da je premijeru Milošu Vučeviću ponudio ostavku istog dana kada se nesreća dogodila, a svoju namjeru je prenio i predsjedniku Republike.

“Ne mogu prihvatiti krivnju za smrt 14 ljudi jer ni ja ni ljudi koji rade sa mnom nemaju ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila”, istaknuo je Vesić i dodao dao ostavku podnosi kao odgovoran čovjek iz moralnih razloga jer se nesreća dogodila u resoru kojeg vodi.

Vesić je rekao da svi dokumenti koji su se ticali projekta izdani prije nego što je on postao ministar i da je u njegovom mandatu napravljen samo konačan projekt za izvođenje radova, za koji je rekao da čak ni ne odobrava ministarstvo na čijem je čelu.

On je pozvao nadležne da utvrde tko je odgovoran i tko u krugu projektant, izvođač, nadzor, investitor nije napravio posao zbog kojeg je umrlo 14 nevinih ljudi. “Tako će se skinuti ljaga sa imena mnogih ljudi koji su spominjani u javnosti“, istakao je Vesić.

Govor u suzama

Vesić je pitao i zašto Infrastruktura Željeznica Srbije nije proteklih desetljeća i godina održavala stanicu, što je prema njegovim riječima bila njihova zakonska obaveza.

Ministar je na kraju obraćanja medijima imao i osobnu poruku, kako za političke protivnike, tako i za one iz svoje stranke koji su ga prozivali da prihvati odgovornost.

“Ne mogu da sebi dozvoliti da bilo tko upire prstom u mene da sam kriv za smrt bilo kojeg djeteta, bez dokaza, bez bilo koje indicije samo zato što im je to dozvoljeno“, rekao je Vesić u suzama.

“Vjerujem da će i drugi imenovani od vlade, a bili su direktno ili indirektno u lancu donošenja odluka slijediti moj primjer“, istakao je Vesić.

“Ministar sam postao kao član SNS na prijedlog Aleksandra Vučića. U politiku sam se vratio poslije 10 godina pauze zbog Vučića i bit ću tu dok se on bavi politikom. Kažem to zbog onih u mojoj stranci koji su me posljednjih dana pozivali da pokažem odgovornost, a sami nisu odgovorni za bilo što. Ja odgovornost i čast imam, a potrudit ću se da pokažem koliko je oni nemaju. Ponosan sam član SNS-a i to ću ostati i bit ću i sada kada nisam ministar“, kazao je Vesić i za kraj se zahvalio Vučiću na povjerenju.

Vesić je bio među dužnosnicama čija ostavka je tražena poslije pada nadstrešnice. Udružena novosadska opozicija zatražila je ostavke i predsjednika Vlade Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

