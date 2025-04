Hoće li policija reagirati na ustaško znakovlje na hipodromu? “Ne bi reagirali ni da je 100 ljudi. Mislim da je taj tip borbe gotov”

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić. Razgovarali su o inicijativi stranke Domino kojom se želi ukinuti Dan antifašističke borbe i generalnom odnosu predstavnika vlasti prema antifašističkom nasljeđu.

Tvrtko Jakovina osvrnuo se na inicijativu stranke Domino kojom se želi ukinuti obilježavanje Dana antifašističke borbe.

Odnos vlasti prema antifašizmu

“80 godina je od oslobođenja, a mi u našem parlamentu imamo incijativu da se ukine Dan antifašističke borbe. Na današnji dan imamo okruglu obljetnicu formiranja prve republikanske vlade u Hrvatskoj povijesti s Vladimirom Nazorom na čelu…

Imamo Dan pobjede koji će se slaviti svugdje u svijetu, barem onom svijetu kojem želimo pripadati, bez da su se iz Ureda predsjednika Vlade, Republike ili Sabora uopće odazvali. Nisu učinili ništa. Ne postoji zasad ni nikakva najava za 8. svibanj”, ističe Jakovina.

Na pitanje znači li to da nećemo službeno obilježavati okruglu obljetnicu Dana pobjede, kojim se obilježava kapitulacija nacističke Njemačke 1945., povjesničar odgovara: “Organizirat će je grad Zagreb, Rijeka i zapadne ambasade u Hrvatskoj, kao i Društvo antifašističkih boraca. Za druge inicijative ne znam”, rekao je.

Ulaskom Domovinskog pokreta u vladajuću većinu došlo je do promjene u potpori antifašizmu, smatra. “Došlo je do ukidanja antifašizma jer su sve natječaje koje su bili dužni raspisivati iz Ministarstva branitelja to se sada ne događa, a inicijative antifašističkih udruga uopće ne dopiru do onih mjesta do kojih su dopirale ranije”, pojašnjava.

Inicijativa Domina

Na pitanje ima li šanse da inicijativa za ukidanjem Dana antifašističke borde, Jakovina odgovara smatra da to i dalje nije na stolu. “Hrvatska bi se mogla naći suočena s ozbiljnim problemima restitucije, povratka, tužbi za koje bi bila odgovorna prema, i dalje ne znamo kolikom, broju nasljednika. To je ono što Hrvatsku prevenira da dublje zadire u ove stvari. Pitanje je kada će to puknuti”, upozorava i ističe da je početkom Plenkovićevog trećeg mandata formirano Povjerenstvo koje je dalo otvorena vrata da se “puno dosljednija praksa policije i manje dosljedna praksa pravosuđa – umrtvi. “Oni više ne znaju kako reagirati kada netko koristi ustaški pozdrav. I to smo, uz blagoslov ove vlasti – normalizirali”, rekao je Jakovina.

Na pitanje misli li da će policija reagirati na eventualne ustaške pozdrave ili znakovlje prilikom Thompsonovog koncerta na hipodromu u srpnju, Jakovina odlučno odgovara – neće. “Ne bi reagirali ni da je 100 ljudi. Vidjeli smo to i u Splitu. Misllm da je taj tip borbe gotov” govori.

