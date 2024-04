Srpski profesor o prijetnjama smrću: Ako se dogodi bilo što meni ili mojoj obitelji za to direktno optužujem Aleksandra Vučića

Podijeli :

N1 Srbija

Izjava srbijanskog profesora i novinara Dinka Gruhonjića, stara više od godinu dana, istrgnuta iz konteksta i namjerno pogrešno tumačena, poslužila je kao opravdanje za lov na Dinka i blokadu Filozofskog fakulteta. Već tri dana u novosadski Filozofski fakultet ne mogu ući ni njegovi studenti, ni profesori, pa čak ni uprava. Svoj fakultet napustili su zbog sigurnosti, istog onog dana kada je u fakultet ušetala grupa mladih, sumnja se onih koji nikada tu kročili nisu, i blokirala ga.

Profesor Dinko Gruhonjić gostovao je u Newsroomu u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o prijetnjama koje traju već godinu dana te strahu za vlastiti i život svoje obitelji.

“Na fakultetu je situacija normalna, odvija se travanjski ispitni rok za studente. Pokrenuta je vrsta akademske procjene jesam li prekršio etički kodeks fakulteta. Rektor je prije dva dana u jednom nastupu stao na stranu nasilnika koji su okupirali i naš Filozofski fakultet. Pretpostavljam da će ovo biti pokušaj iznjurivanja mene i moje obitelji ako uspijemo sačuvati živu glavu u međuvremenu”, rekao je pa je dodao:

“Stariji gledatelji se sigurno dobro sjećaju Aleksandra Vučića iz devedesetih godina. Riječ je o čovjeku koji je bio ministar ratne propagande u režimu Slobodana Miloševića i koji već 12 godina izluđuje javnost u Srbiji držeći neprestanu tenziju. Vučić ništa drugo ni ne radi nego manipulira. U više sam se navrata koristio, ne samo u Dubrovniku, tom vrstom autoironije. Naširoko sam ispričao da su nacionalisti prije 20 godina izmislili da se zovem Sabahudin da bi me etnički denucirali s obzirom da znamo kakav je odnos u Srbiji prema ljudima koji imaju bošnjačka imena. Rekao sam da su toliko neoobrazovani da ne znaju da je moje ime Dinko, kao što se zvao ustaški krvnik Dinko Šakić. Zatim su to prikazali kao da sam ja sretan što nosim ime po ustaškom koljaču iako sam iz komunističke slovenske obitelji. Ovo nije novo za mene, ali je novi opseg kampanje Aleksandra Vučića.”

“To je bjesomučna kampanja koja dolazi sa samog vrha države što je Vučić nedvojbeno potvrdio. Nisam ni prvi ni posljednji kojem se prijeti ubojstvom, moguće da je to tako. Ako se dogodi bilo što meni ili mojoj obitelji za to direktno optužujem Aleksandra Vučića koji je glavni krivac za ovo što mi se sad događa. Strah me je, samo lud čovjek se ne boji. Ako protiv sebe imate državu, stvar je daleko ozbiljnija od grupe huligana. Pogotovo za nas koji živimo u Srbiji i sjećamo se likvidacija u devedestima godina koje je naredila država sa samog vrha Miloševićevog režima”, kazao je.

Navodi da je riječ o pravim fašističkim falangama koje podsjećaju na SA odrede Adolfa Hitlera kad su sveučilišni profesori bili prva meta.

“Zahvalan sam kolegama i studentima koji su stali iza svojeg profesora. Mislim da su rektor i dekani sljedeći koje treba istražiti etička komisija”, zaključio je.

