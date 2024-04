Iznajmljivači iz Splita otkrivaju nam kakva nas sezona očekuje: “Na žalost buking je takav kakav je”

Uskrsni vikend je kažu, prvi nagovještaj sezone.

Jako jugo nije omelo turiste u razgledavanju Splita. Na vratima Vestibula gužva, a gosti oduševljeni klapskom pjesmom.

Ne smeta vjetar ni ovim srednjoškolcima iz Kanade – u Splitu su na studijskom putovanju.

“More. More je stvarno prekrasno. Krajolik. To je ono čemu se stvarno radujem. Kad smo slijetali vidjeli smo sve to i odmah sam znao da će to bit jedno dobro putovanje.”

“Jako je lijepo.”

“Da, prekrasno je.”

“Sviđa nam se.”

“Sladoled je dobar. Haha.”