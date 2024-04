FOTO / Ovaj automobil u Americi košta manje od 7.500 eura, ali ima jedna kvaka

Podijeli :

Broj električnih vozila dostupnih u SAD-u raste velikom brzinom, ali ona se polako počinje usporavati jer je jedan od velikih izazova s kojima se potencijalni vlasnici električnih vozila suočavaju - cijena.

Mnoga električna vozila nisu cjenovno pristupačna, što ih čini nedostižnima za velik broj vozača. No u SAD-u postoje razni federalni i državni poticaji koji olakšavaju kupnju električnog vozila, a ako slučajno živite u Kaliforniji, novi električni automobil možete dobiti za samo 8.000 dolara (7.440 eura).

Tri uvjeta

No da biste došli do te cijene trebate proći kroz proces koji se sastoji od kombinacije triju programa. Prvo, tu je Zakon o smanjenju inflacije iz 2022., koji kvalificiranim vozačima daje porezni kredit do 7.500 dolara na odabrana električna vozila. Ovo je dostupno u cijeloj zemlji, piše CarBuzz.

U Kaliforniji također postoji nešto što se zove “Clean Cars 4 All Program”. Osmišljen je kako bi pomogao vlasnicima starih vozila s niskim primanjima da kupe električni automobil. Kupcima čiji su trenutni benzinski automobili iz 2005. godine ili stariji daje se popust od 9.500 dolara ne samo na električna vozila, već i na plug-in hibride i vozila na gorive ćelije.

Posljednji dio je “Program pomoći kupcima” američkog Ureda za popravak automobila koji daje 1.500 dolara za umirovljenje vozila, ali samo za kupce s niskim primanjima.

Sveukupno, to je 18.500 dolara poticaja, što cijenu malenog gradskog modela Chevrolet Bolt EV spušta na samo 8.000 dolara.

Bolt EV starta s cijenom od samo 26.500 dolara, što ga čini povoljnom opcijom čak i bez ikakvih poticaja. Ima domet od 259 milja (410 km) što je poprilično impresivno. Ima mjesta za pet osoba i veliki prtljažni prostor za klasu od 470 litara.

Također je dobro opremljen s 10,2-inčnim multimedijalnim zaslonom osjetljivim na dodir, bežičnim Apple CarPlay i Android Auto te Chevy Safety Assist sigurnosnim paketom.

Jedan mali problem jest taj da se Bolt EV više ne proizvodi, ali u salonima je ostalo još dosta neprodanih primjeraka.

