Bivši ministar vanjskih poslova i aktualni HDZ-ov saborski zastupnik Davor Ivo Stier u N1 Studiju uživo osvrnuo se na datum Dana državnosti, ali i zbivanja u susjednoj Srbiji.

Dok oporba tvrdi da je 25. lipnja istinski Dan državnosti, vladajući se ne slažu. Kao ni Stier.

“Gledajte, 30. svibnja bio je naš prvi Dan državnosti i ljudi su ga prihvatili bez obzira na stranačku pripadnost. Ustav kaže da se datum gleda prema odbacivanju komunističkog sustava, a to je taj datum. Povijesni je i ne treba ga gledati u stranačkom smislu. On ne pripada HDZ-u nego svim građanima”, istaknuo je Stier i nastavio:

“Svakako, 25. lipnja je jako bitan datum, ali ljudi su navikli na 30. svibnja i s promjenom su bili dezorijentirani. Nema smisla to mijenjati.”

Izvor iz SNS-a: Vučić pobjesnio na suradnike zbog lošeg odaziva na skup

Pomalo dezorijentacije može se vidjeti i u Srbiji, ali zbog odnosa unutar društva, gdje se sve češće razdvajaju oponenti predsjednika Aleksandra Vučića i njegovi pristaše.

“Njegova moć slabi, ali njegova pozicija još uvijek nije upitna. Jasno je da postoji nezadovoljstvo, sve veća polarizacija i to se pokazuje kroz demonstracije. Nisu organizirane na način da se nekoga kupuje sendvičima, to je izraz nezadovoljstva. Zahtjevi su jasni, maknuti čelnog čovjeka obavještajne agencije – Vulina. On je jedan od glavnih eksponenata proruske politike u Srbiji. I to je veliko upozorenje Vučiću”, istaknuo je Stier.

