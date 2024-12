Sud BiH odgodio suđenje Dodiku zbog zdravstvenog stanja

Podijeli :

ELVIS BARUKCIC / AFP

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je odlučio do kraja siječnja naredne godine odgoditi nastavak suđenja čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku koji je optužen za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

Dodikov odvjetnik Goran Bubić kazao je novinarima u Sarajevu kako je sud na statusnoj konferenciji održanoj tijekom dana prihvatio mišljenje tima liječnika Opće bolnice u Sarajevu po kojemu Dodik trenutačno iz zdravstvenih razloga ne može sudjelovati na suđenju.

“Sud je saslušao svih šest liječnika i nakon toga donio oduku da naredni glavni pretres zakaže za 29. siječnja”, kazao je Bubić.

Dodik je početkom prosinca na privatnoj klinici u Beogradu podvrgnut operativnom zahvatu zbog uklještenja jednjaka.

Nakon tri dana otpušten je na kućno liječenje a sud je nakon toga zatražio vještačenje medicinske dokumentacije.

Liječnik iz Sarajeva Haris Vranić koji je odabran kao vještak ustvrdio je kako je Dodik sposoban pratiti nastavka suđenja no njegova se obrana tome usprotivila pa je zatražila dodatno vještačenje zbog čega je odabran liječnički tim koji je to mišljenje opovrgnuo a sud je to u konačnici prihvatio.

Dodik i direktor Službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić optuženi su da su omogućili objavljivanje dva zakona koje je usvojio parlament Republike Srpske iako ih je visoki predstavnik poništio temeljem ovlasti koje ima.

Riječ je o zakonima kojima su u RS-u kanili spriječiti provedbu presuda Ustavnog suda BiH kao i svih odluka visokog predstavnika.

Nepoštivanje odluka visokog predstavnika u BiH je kazneno djelo za koje se može dobiti do pet godina zatvora a osuđujuća presuda znači i automatsku zabranu obnašanja bilo koje političke ili dužnosti koja je financirana iz proračuna.

Suđenje Dodiku i Lukiću počelo je u veljači ove godine.

