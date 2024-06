Trifunović o Svesrpskom saboru: Ovo je neformalno ustoličenje Vučića na tronu svesrpske politike na Balkanu

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Glavni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović bio je gost Dnevnika u kojem je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao o održavanju Prvog Svesrpskog sabor u Beogradu pod nazivom "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska".

“Mislim da se čekalo da rezultati lokalnih izbora u Srbiji dođu na vidjelo, a oni su gotovo da trijumfalni za Aleksandra Vučića, samo je Niš sporan. Iskreno se nadam da ga je opozicija uzela, ali to je jedini grad u Srbiji u kojem SNS nije usvojio vlast. Ovo dođe kao vrsta neformalnog ustoličenja Vučića na tronu svesrpske politike na Balkanu. Iako se u samoj rezoluciju spominju Srbi koji žive u Europi i SAD-u, većina tih ljudi je otišla u potragu za boljim žvotom. Ide se na to da se Vučiću da na važnosti. Ima naum da pošalje važnu poruku na unutarnjem planu Srbima koji žive u Srbiji, RS-u i Crnoj Gori”, rekao je glavni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.

Dodik: Hrvatska je bila agresor u BiH, a Srbija nije Vučić bi mogao izgubiti važan grad na jugu: “Tko će formirati vlast? Ovi naši”

Navodi da je u RS-u Daytonski sporazum sveto slovo.

“Ako imate konstantan sukob s predstavnicima američke ambasade i govorite da ćete se odvojiti RS od BiH, a ambasador vam kaže da u tom slučaju neće nestati BiH nego Republika Srpska. To je nešto što se događa unatrag desetak dana. Milorada Dodika stalno optužuju za rušenje Daytonskog sporazuma, a u deklaraciji stoji da pozivaju sve na poštovanje rezolucije. Pristup oko srpske politike je konstantno kao pristup švedskom stolu, uzmete ono što vam odgovara, ono što vam ne odgovara, napadate. Međunarodni odnosi Srbije se često događaju izvan zatvorenih vrata. Vučić se nakon žestokih riječi nakon usvajanja Rezolucije u Srebrenici počeo obraćati blažim tonovima pojedinim zemljama. Postoji neka vrsta dogovora što se događa mimo javnosti”, kazao je.

Također, kaže: “Ako je glavni interes da Srbi žive da žive sretno i situirani, mislim da se to ne treba pretjerano naglašavati. Javnosti se želi poslati poruka da se ne dovodi u pitanje jedinstvo. Vučiću je itekako stalo što misli Zapad o njemu, želi sačuvati neku vrstu odnosa jer zna da budućnsot Srbije ovisi o zapadnim kreditima. Odnos s Rusijom je isto bitan Vučiću, on ga ne može konzumirati neometano kao Dodik. Dodik je jedan od rijetkih političara u Europi koji se nalazi s Putinom svaka dva mjeseca. Rusija više ima neke koristi od toga nego što ima RS. Vučiću to ne odgovara i to je činjenica. Ne vjerujem da je Vućiću bilo drago kad je Putin rekao da se čuje s Dodikom svaki dan. U nekim krajnostima u kojima se kreću svjetske politike, Vučiću je jasno da neće moći sjediti na dvije stolice na duže staze”, rekao je.

Trifunović kaže kako BiH funkcionira samo gruntovno, a sve drugo funkcionira na razini političkog dogovora ovdašnjih nacionalističkih elita.

“Dodik želi što veću autonomiju za RS, a BiH ga zanima samo onako kako odgovara RS.

RS srećom po ljude koji žive tamo nema kapacitet za rekompoziciju teritorija u BiH i nema potrebe za time. Srbi su autohtoni narod u BiH, nisam siguran jesu li svjesni autori deklaracije da se to na neki način dovodi u pitanje. Mislim da je jedina šansa za Srbe da participiraju i budu ono što jesu. Imam dojam da su ljudi ovdje posve politički obezglavljeni. Ljudi koji žive u RS morat će si postaviti neka pitanja”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Lovorov list prelijte maslinovim uljem, oduševit ćete se koliko je ovaj lijek dragocjen Kate Middleton prekinula svoju višemjesečnu šutnju: “Nadam se…”