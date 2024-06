Potpredsjednik DIP-a o kršenju izborne šutnje: Jedna politička stranka je slala mailove potencijalnim biračima

Podijeli :

N1

Potpredsjednik DIP-a Josip Salapić bio je gost N1 Dnevnika u kojem je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao o tome kako tijeku pripreme za sutrašnje izbore za europski parlament koji se održavaju u nedjelju te je li bilo kršenja izborne šutnje.

“Kao i dosad, bilo je kršenja izborne šutnje, no velika je razlika između izbora za Hrvatski sabor i europskih izbora na kojima su predviđene novčane kazne. Bilo je nešto objava na privatnim profilima naših građana, jedna politička stranka je slala mailove potencijalnim biračima da glasuju za njihovu listu. Bilo je nešto objava na portalima, DIP je tražio da se to ukloni. No, nismo zabilježili tradicionalne SMS poruke koje su se pojavljivale na parlamentarnim izborima. Manje je kršenja jer sudionici znaju da se plaćaju kazne, ali ipak ih je bilo. DIP je procijenio što bi moglo biti kršenje te izborne šutnje. Što se tiče kazni, naše povjerenstvo utvrđuje je li riječ o kršenju šutnje, to šaljemo Državnom odvjetništvu, a oni Prekršajnom sudu. Što se tiče visine kazni, one se kreću od 13 tisuća do 66 tisuća eura. Dosta visoke kazne za pravne osobe”, kazao je potpredsjednik DIP-a Josip Salapić.

Navodi da na izborima za Hrvatski sabor nema kazni, dok one postoje na lokalnim izborima.

“Nastojat ćemo da se sve razlike u izborima u Hrvatskoj ipak ujednače i da odlučimo treba li nam izborna šutnja ili ne treba. Mi smatramo da bi izbornu šutnju trebalo izbaciti iz naših zakona, ali u EU-u postoje različite prakse i pravila. Težimo li tomu da ujednačimo ili da to ne bude u zakonima”, rekao je pa je naveo da su u tijeku završne pripreme biračkih mjesta.

“Zasad imamo informacije da je sve u redu. Pozivamo birače da ispune svoju građansku ustavnu dužnost i da izađu na birališta. O slučaju iz Samobora gdje će birališta biti duže otvorena zbog rallyja koji se ondje održava obaviješteni smo u zadnji trenutak. Nismo se nadali takvom slučaju, to se nije smjelo dogoditi. Trebali smo biti na vrijeme obaviješteni, ovo je u ovom trenutku najbolje moguće rješenje. Vodili smo računa o Ustavnom pravu da svi imaju jednako vrijeme glasovanja. Što se tiče izborne šutnje u drugim dijelovima Hrvatske, ona se prekida sutra u 19 sati, ovdje se radi o 1281 biraču u odnosu na 3 i pol milijuna iz registra birača. To neće utjecati na širu sliku izborne šutnje. Ubuduće ćemo voditi računa da se takve manifestacije neće moći održavati za vrijeme izbora u Hrvatskoj. U 23 sata ćemo imati prve neslužbene rezultate, mogu reći da će to biti možda već 80 i nešto posto obrađenih biračkih mjesta. Zadnje biračko mjesto se zatvara u 23 sata i sve članice EU-a moraju čekati zatvaranje tog posljednjeg biračkog mjesta. Imamo ujednačena pravila na razini EU-a”, zaključio je Josip Salapić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Lovorov list prelijte maslinovim uljem, oduševit ćete se koliko je ovaj lijek dragocjen Uskoro na snagu stupa velika promjena za više od milijun građana. Jeste li se već javili banci?