Podijeli :

Izvor: N1

Na sjednici Kriznog stožera u Pirotu priopćeno je da u zraku u tom gradu nema amonijaka, tj. da je količina amonijaka na pet mjernih mesta u gradu jednaka nuli. Također je rečeno da oštećena cisterna nije došla u dodir s vodom, tj. s rijekom Nišavom. Međutim, iz preventivnih razloga, vodu iz bunara ne bi trebalo koristiti nizvodno od Pirota bar još nekoliko sati.

Gradonačelnik Pirota i predsjednik Kriznog stožera Vladan Vasić rekao je da izvanredna situacija nije ukinuta iz mjera predostrožnosti.

Napominje da je situacija pod kontrolom, ali da predstoji analiza i da je potrebno da stručnjaci kažu što učiniti u narednom periodu – može li se cisterna sanirati, kolika količina amonijaka je istekla u zrak.

Apelira se na građane da ne izlaze van bez prijeke potrebe i da, ukoliko izlaze, obavezno koriste maske.

Drama u Srbiji: Zbog curenja amonijaka izvanredna situacija, 51 osoba u bolnici Nova pucnjava na Kosovu, srpski i kosovski mediji različito izvještavaju o njoj Novinar zatekao mrtvog čovjeka na mjestu iskliznuća vagona s amonijakom

Vasić je sinoć, poslije iskliznuća teretnog vlaka na dionici pruge od Pirota do sela Staničenja, rekao da se u 20 vagona nalazio amonijak, kao i da je iz najviše dva vagona počeo curiti u zrak i vodu u rijeci Nišavi.

On je danas na konferenciji za novinare, na kojoj je govorio i ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, naveo da su prve informacije odnosno pretpostavke bile da je cisterna pala u rijeku i da je došlo do reakcije. Dodao je da je u to vrijeme bilo puno magle, isparenja, a zapravo, prema posljednjim informacijama, ipak nije cisterna pala u rijeku, već pored pruge.

“Četiri cisterne su skliznule, od toga je na jednoj došlo do fizičkog oštećenja i curenja”, kazao je Vasić.

Dodao je da “amonijak i dalje curi, zbog toga što je sada mnogo manja kompresija u samoj cisterni, curenje je usporeno”.

Svi pacijenti primljeni u bolnice u Pirotu i Nišu su van životne opasnosti. U Pirotu je zadržano još pet pacijenata, a u Nišu još šest osoba koje su zadržane na promatranju.

Pedeset i jedna osoba je hospitalizirana sa simptomima trovanja amonijakom, od čega dvije imaju teže simptome, rekli su sinoć u Sektoru za izvanrednu situacije MUP-a Srbije.

Novinar pronašao mrtvog čovjeka

Vlasnik portala Pirot Plus Online Nenad Paunović uspio je doći do mjesta na kojem se jučer poslijepodne prevrnuo vagon iz kojeg je iscurio amonijak. Za N1 Beograd je kazao da je na licu mjesta zatekao beživotno tijelo muškarca, što je odmah prijavio Hitnoj pomoći.

Paunović je uspio i napraviti video vlaka, ali se ubrzo morao povući, jer je, kako kaže, osjetio tegobe uslijed povišene koncentracije amonijaka u zraku.