Vanjskopolitički analitičar: “Dodik računa na Trumpa, situacija je ozbiljna”

U Banjoj Luci u utorak su paradom kroz središte grada vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan entiteta iako je proslava naišla na brojne osude zbog obilježavanje datuma iz 1992. godine kada je proglašena samozvana republika srpskog naroda u BiH što je bio uvod u rat i etničke progone. O Miloradu Dodiku i trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s Tihomirom Ladišićem je u Novom danu razgovarao bivši veleposlanik u Rusiji i vanjskopolitički komentator Božo Kovačević.

Upitan postoji li jasan stav Europske unije o aktualnim događajima u Bosni i Hercegovini, Kovačević je kazao: “Kad je Europska unija u pitanju, ne postoji apsolutna suglasnost niti u jednom vanjskopolitičkom pitanju”, dodajući: “Sve dok je lisabonski ugovor na snazi, to je nerješivi problem Europske unije.”

Prošle godine je visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio da ove godine neće biti proslave neustavnog Dana Republike Srpske, ali čini se da nema političke volje da se nešto učini po pitanju toga.

Ima li Dodik zaista prijatelje koji će podržati odcjepljenje RS-a? “Mislim da se ni Srbija ne bi usudila”

“Postojeće institucije unutar Bosne i Hercegovine bi trebale provoditi odluke visokog predstavnika. U Federaciji, on uspijeva nametnuti svoju volju, dok u Republici Srpskoj ne. Pokrenut je sudski postupak protiv Milorada Dodika s neizvjesnim ishodom i recimo kad bi bio izdan nalog za njegovo uhićenje, pitanje je je li to moguće provesti. Ako on pokuša realizirati svoje najave o odcjepljenju, pitanje je tko bi ga u tome mogao spriječiti. Što se tiče Daytonskog sporazuma, aneks 1, koji govori o vojnim pitanjima, jasno definira prisutnost međunarodnih oružanih snaga, kojima je jedna od zadaća osigurati opstanak Bosne i Hercegovine, odnosno štititi teritorijalni integritet. Te snage su malobrojne i morale bi biti znatno veće da bi bile sposobne onemogućiti eventualno nasilno ostvarivanje Dodikovih planova”, tvrdi Kovačević.

Rusija bi mogla stvoriti problem

“Trenutno su stajališta o Balkanu Europske unije i SAD-a usuglašena i mislim da dok to traje, trebalo bi poduzimati energične korake na provedbi odredbi Daytonskog sporazuma, što znači onemogućavanje separatističkih nastojanja Republike Srpske”, kazao je Kovačević dodajući: “Problem je i taj što odluku o produljenju mandata međunarodnih snaga donosi Vijeće sigurnosti. U 11. mjesecu prošle godine ta odluka je uspješno donesena, ali što ako Rusija ove godine stavi veto na donošenje te rezolucije?”

Dodik dijeli odlikovanja za Dan RS-a: Među odlikovanima Viktor Orban

“To bi označilo daljnju destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Mogla bi postati instrument dokazivanja Rusije da je svijet multipolaran i da ne može Zapad uređivati sve odnose u svijetu onako kako hoće. Kako bi pokazala da to ne može biti tako, Rusija će i dalje podržavati separatističke težnje Milorada Dodika”, smatra analitičar.

Dodik računa na Trumpa

“Dodik računa da će Trump pobijediti jer je jednom drugom zgodom rekao da će odmah proglasiti neovisnost ako pobijedi. Mislim da je situacija ozbiljna zbog nejasnog legitimiteta predstavnika međunarodne zajednice”, kazao je.

“Tijekom ove godine Zapad, što znači Europska unija uz podršku SAD-a, mora uvesti red u BiH, u skladu s odredbama Daytonskog sporazuma i u skladu s Ustavom BiH”, istaknuo je Kovačević.

