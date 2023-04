Podijeli :

Screenshot / TikTok

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer na Dolac Malti u Sarajevu, voditeljica OBN-a Lejla Šabić teško je povrijeđena, dok je manekenka i bivša misica Amina Hasanbegović zadobila lakše povrede. Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine.

Na TikToku je objavljen video koji prikazuje trenutak sudara. Vozilo u koje je udario njihov prijatelj pokušavajući zaprijetiti autobusu završilo je na tračnicama. Njihov je otklizao ispred autobusa i završio na travnatoj površini nakon gotovo potpuno uništenog nogostupa.

Upozoravamo vas da je video uznemirujućeg sadržaja.

Voditeljica OBN-a Lejla Šabić teško je povrijeđena, dok je manekenka i bivša misica Amina Hasanbegović zadobila lakše povrede.

Ovu informaciju za Faktor je u kratkom razgovoru potvrdila Amina Hasanbegović. Amina je poznato lice bosanskohercegovačkim ljubiteljima mode, a prije Miss turizma već je učestvovala na nekoliko izbora ljepote. Tako je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss Earth BiH.

“Lejla i ja smo bile na iftaru. Prijatelj je trebao doći po nas. Poveo je svog prijatelja koji je vozio auto. Iskreno, vozio je brže nego što je trebao. Bili smo prestravljeni. Lejla je htjela usporiti, ali to se nije dogodilo. Na Socijalnom (Dolac Malta) htio je zaobići autobus. Udario je u drugi automobil i skrenuo. Znate ishod. Iskreno, bilo je prestrašno. Mislili smo da smo svi mrtvi. Nisu me mogli izvući iz auta kroz vrata, ali su me izvukli kroz prtljažnik. Lejla je bila u nesvijesti. Ne sjeća se ničega, imala je potres mozga. Slomila je zdjelicu i ima ozbiljniji prijelom. Moje lice, čeljust i nos bili su potpuno uništeni. U zavojima sam. Leđa su mi oguljena. Prošli smo kroz katastrofu. Hvala Bogu, njima dvojici se nije ništa dogodilo. Nemaju ogrebotine. Oporavak će trajati duže, rekla je za Faktor Amina Hasanbegović.

U Splitu izgorio auto, oštećena još četiri vozila koja su se nalazila u blizini Vozite potpuno nov automobil? Cijenu biste mogli platiti i svojim zdravljem

Detalji nesreće objavljeni su i na službenoj stranici MUP-a Kantona Sarajevo.

“Dana 15.4.2023 godine oko 23:30 sati u ulici Zmaja od Bosne, na području općine Novo Sarajevo, dogodila se prometna nesreća. Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila marke BMW, kojim je upravljao vozač KH iz Sarajeva, i putničkog motornog vozila marke “Smart”, kojim je upravljao vozač DB iz Sarajeva. U ovoj prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobio je putnik u BMW-u Š. L. iz Tivta. Povrijeđenoj je liječnička pomoć ukazana na KUM-u Kliničkog centra Sarajevo, a potom na Klinici za ortopediju i traumatologiju, gdje je zadržana na daljnjem liječenju. Saputnica u vozilu BMW HA iz Sarajeva je zadobila lakše tjelesne povrede, a povrijeđenoj liječnička pomoć ukazana je na KUM-u Kliničkog centra Sarajevo, odakle je upućena na kućno liječenje. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo. a uviđaj su izvršili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentiranju navedene prometne nesreće”, stoji u obavijesti.