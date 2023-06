Vučić bio neugodan prema slovenskom novinaru, reagirala predsjednica Slovenije

Podijeli :

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je neugodan prema slovenskom novinaru koji se na konferneciji za medije zanimao za prosvjede protiv nasilja i događanja u srpskom parlamentu. Odgovori koje je dobio bili su takvi da su zahtijevali reakciju predsjednice Slovenije i objašnjenje o demokraciji i slobodi govora.

Vučić se u četvrtak ujutro sastao s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar, poslije čega su se obratili medijima. Novinar TV Slovenije je u jednom od pitanja povezao nastavak prosvjeda “Srbija protiv nasilja” i nedostatak kvoruma u srpskom parlamentu, što je bila prilika da se predsjednik Srbije obruši na njega.

“Veoma Vam hvala na vašim pitanjima, zato što i kroz dio tih pitanja se vidi kako i zbog čega Europska unija nema toliku popularnost, koliko bismo svi voljeli, u našoj zemlji. Ponekad zbog vaše prevelike dobre volje ljudi se osjete poniženima jer vide da biste se miješali u stvari u koje nikada nikome drugom ne biste dozvolili da se miješa kada su vaše zemlje u pitanju“, počeo je predsjednik Srbije ironično svoje izlaganje.

Govoreći o prosvjedima protiv nasilja predsjednik je rekao da on već 10 godina ima prosvjede, umanjujući njihov značaj izjavom “prosvjed kao prosvjed”.

Obraćajući se izravno novinaru, više je puta ponovio da Srbija za razliku od EU-a nema praksu “ubiti boga u prosvjednicima”.

“Ranije su bili svaki dan, sad su vikend prosvjedi. S izuzetkom poziva na moje vješanje, oni su mirni. I za razliku od vaše ustaljene prakse u EU-u da ubijete boga u prosvjednicima, kod nas je to mirno. Dođu, skupe se, raziđu se i sve je u redu”, rekao je Vučić.

“Mi se trudimo preuzeti Vaše najbolje demokratske tekovine, jedino što još nismo preuzeli to je ubiti boga u prosvjednicima. Mi to ne znamo raditi i nećemo raditi, izbjegavat ćemo to do posljednjeg trenutka”, obratio se predsjednik ponovno izravno novinaru.

Dodao je da je policija puštala prosvjednike upasti u zgradu Skupštine ili zgradu RTS-a, vraćajući se na temu EU standarda u prebijanju prosvjednika.

“Još ćemo morati raditi na tim europskim reformama, očito smo po pitanju prebijanja prosvjednika daleko od Vaših standarda u EU i po tom pitanju se nadam da nećemo napredovati brzinom koja se od nas očekuje”, rekao je Vučić.

Ovakvo izlaganje je natjeralo gošću iz Slovenije na reakciju i, kako je rekla, uloži repliku. Ona je istaknula da su prosvjedi u svakoj zemlji legitiman i demokratski čin, a da zanimanje novinara za prosvjede i događanja u Srbiji, kao i izvještavanje o tome, predstavlja slobodu izražavanja.

“To što mediji izvještavaju o prosvjedima je sloboda izražavanja i nadam se da novinaru niste previše zamjerili na pitanju. Demokracija je i sloboda medija i na tome također treba raditi“, poručila je Pirc Musar i dodala da prosvjedi postoje i u Sloveniji, i u Bruxellesu.

Vučić nije dozolio da replika predsjednice Slovenije bude posljednja, pa je odgovorio da je zahvalan “novinaru što je takvo pitanje postavio”.

“Kod nas je, naravno, sloboda medija takva da bih svakoga dana trebao odgovarati jesam li Hitler ili Mussolini. Vama ne želim taj stupanj sloboda“, zaključio je Vučić.

