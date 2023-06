Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO na žulj stao studentima

Podijeli :

Na zavodu za zapošljavanje je 116 tisuća nezaposlenih, a u sustavu HZZO-a 282 tisuće osiguranika, pa je HZZO tome napokon odlučio stati na kraj.

No, izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju na žulj su stali studentima trećih zemalja i njihovim roditeljima. Oni koji studiraju u SAD-u i Velikoj Britaniji kategoriziraju se kao nezaposlene osobe te će se od sada, ukoliko žele obvezno zdravstveno osiguranje, u podružnice HZZO-a morati osobno javljati svaka tri mjeseca. Da to neće biti moguće poručuju i oni i roditelji.

Red je potrebno uvesti slažu se svi, no da je takva odluka diskriminatorna prema onima koji studiraju u trećim zemljama upozoravaju i pučka pravobraniteljica i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata.

Šalteri zavoda za zdravstveno osiguranje i danas puni – svi nezaposleni do 29. lipnja trebaju doći u najbližu podružnicu kako ne bi ostali bez osnovnog zdravstvenog osiguranja. Do sada je to učinilo njih 67 tisuća 980 , a morat će to i nastaviti činiti svaka tri mjeseca.

“Ja mislim da ima razloga zašto, i to u našem sustavu tako funkcionira i štaš”, kaže Ivan Ljubičić iz Splita.

Njegov sugrađanin Nenad kaže kako je očito da ima više osiguranika nego stanovnika.

“To je vjerojatno jedan pokušaj uvođenja reda šta mislim da će se i uvest. Nije problem, neka se napravi reda, znamo gdje novci idu.”

Matilda iz Splita vjeuje da sustav treba na neki način regulirati, ali da je to određenim skupinama ljudi stvorilo problem.

Konkretno studentima koji studiraju u trećim zemljama poput SAD-a i Velike Britanije.

Jedan od njih je Luka koji je zahvaljujući ovim silnim priznanjima, trudu i radu otišao na priznati američki MIT. Nije u mogućnosti svaka tri mjeseca dolaziti kući, a novom uredbom, kategorizira se kao nezaposlena osoba. Takvih kao on je 500-tinjak u Hrvatskoj i kolateralna su žrtva, priča nam njegov otac, koji je inače i županijski vijećnik.

“Nije problem da oni nemaju zdravstveno osiguranje, pa čak bi ta dva-tri mjeseca pregrmio da nema zdravstveno ili bi platio dva tri mjeseca, nego su obavezni, naglašavam obavezni platit cirka tisuću eura. Mislim da su time dovedeni u neugodnu situaciju i neravnopravni u odnosu na druge studente u Europskoj zajednici”, kaže Tonći Bulić.

“Za studente u Europskoj uniji ima rješenja, no za ostale ne”

Da je to njegova obveza poručili su mu i u matičnom uredu HZZO-a, pa Luka s tridesetim lipnja mora mjesečno plaćati 85 eura i 72 centa, što je godišnje nešto više od tisuću eura – za zdravstveno koje mu je potrebno tek tri mjeseca koja provede kod kuće.

“Mi ne želimo da njih tretiraju van svih ostalih. Dapače, želimo da tretiraju upravo kao i sve ostale studente u Republici Hrvatskoj. Da stoji ovdje u Hrvatskoj, da ništa ne radi, da je nezaposlen, imao bi zdravstveno osiguranje, no dok studira u Americi nema dok je ta dva tri mjeseca ovdje”, kaže Bulić.

Za studente u Europskoj uniji ima rješenja, no za njih ne. Iz HZZO-a na naš upit danas poručuju, ni prije se nije moglo, pa ne može ni sada.

“Osobe koje su studirale izvan Republike Hrvatske i izvan EU i UK nisu niti do sada mogle ostvariti status osigurane osobe s osnova svoga statusa redovitog studenta. Sve osobe koje redovito studiraju izvan Republike Hrvatske i izvan EU ili UK ne mogu steći status u HZZO-u osnovom svog redovitog studija, ali mogu prema nekoj drugoj zakonskoj osnovi radi čega se trebaju javiti u najbliži regionalni ured odnosno područnu službu HZZO-a gdje će im se utvrditi valjana osnova za prijavu”, oručuju iz HZZO-a.

Redoviti studenti u Europskoj uniji da, no oni iz trećih zemalja ne, pa se logično postavlja pitanje je li ova nova uredba diskriminatorna?

“Pa možemo reći da je dijelom i riječ o diskriminaciji jer svatko, tko je upisan redovno na neko sveučilište bilo na području Europske unije ili trećih zemalja, mora biti zaštićen i država ga mora zaštititi na način da mu pruži i osigura ono što njemu treba”, kaže Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

A HZZO čini se to ne namjerava napraviti.

