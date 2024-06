Vučić: Mi nećemo služiti njima, već svom narodu. Ja ne mogu sudjelovati

Podijeli :

Andrej ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da do nastavka dijaloga s Prištinom u Bruxellesu nije došlo jer kosovski premijer Albin Kurti "ne želi dijalog".

Vučić je ocijenio da je jučerašnji neuspjeh nastavka dijaloga u Bruxellesu posljedica želje Prištine koja “lovi” priznanje.

“Do dijaloga nije došlo jer dijalog ne žele. Oni su željeli priznanje. To je ono što su tražili. Mi smo htjeli razgovarati kako kompromisima riješiti probleme, ali sam i prije znao da za to i na to nisu spremni“, kazao je Vučić.

Vučić: Nije bilo sastanka s Kurtijem, nije me htio vidjeti

Dodao je da ne vjeruje da bi ozbiljan dijalog mogao biti nastavljen uskoro.

“Uvijek ćete morati tražiti način da razgovarate s nekim. Mi smo spremni za razgovor, ali ne vidim nikakvu mogućnost za ozbiljan nastavak dijaloga uskoro“, rekao je predsjednik Srbije.

Članstvo u EU-u

Predsjednik Srbije kazao je da je važnije za Srbiju ono o čemu je razgovarao sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom u vezi s obavezama iz četiri točke koje Srbija mora ispuniti na putu k EU-u.

Vučić o otvaranju rudnika litija u Srbiji: Zbog njega će se u budućnosti voditi ratovi

Vučić navodi da je očekivao odluku španjolskog parlamenta da glasa protiv priznanja nezavisnosti Kosova.

“To je očekivana odluka. Hvala španjolskim prijateljima. Pokazali su da su prijatelji međunarodnog javnog prava i svega ostalog“, kazao je Vučić.

On je dodao da neće mijenjati politički smjer i da će njegova politika “ostati politika Srbije“.

“Netko će vam reći da je budućnost na istoku jer Sunce tamo izlazi, netko da je na zapadu jer nosimo njihove hlače, tenisice. Mi nećemo služiti njima, već svom narodu. Ja ne mogu sudjelovati. Samo pogledajte semafor i pogledajte rezultate pa da vidimo jesam li ja u pravu ili je netko drugi u pravu“.

