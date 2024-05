Vučić: Najodvratnije je bilo ponašanje Crne Gore, ali Makedonci su me teže pogodili

Podijeli :

ANGELA WEISS / AFP

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je izglasavanje rezolucije o Srebrenici, ali i zastupnike crnogorske vladajuće većine koji su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

“Crna Gora nikad neće donijeti zakon, rezoluciju ili deklaraciju o genocidu u Jasenovcu. Neće donijeti, oni su to sami rekli, ali su sami rekli to, misleći kako će time kupiti dva dana oko Srebrenice i da će onda svi to zaboraviti”, uvjeren je Vučić.

Izglasana rezolucija o genocidu u Srebrenici, iz Srbije i RS-a stižu burne reakcije. Vučić se opet obratio UN-u

“Evo unaprijed vam kažem i spreman sam se ispričati ako ne bude tako i najsretniji bih bio da se ispričam, ali, nažalost, neće biti potrebe da se ispričam”, nastavio je. Istaknuo je kako mu “je najodvratnije bilo ponašanje Crne Gore” oko rezolucije o Srebrenici.

“Nisu me razočarali, zato što sam to i očekivao. Rekao sam Spajiću (crnogorskom premijeru) da me ne moraju lagati, da znam da će glasati za. Mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidni”, poručio je srpski predsjednik, prenosi Nova.rs.

Naveo je da ga je “teže pogodila Sjeverna Makedonija”. “Najviše sam uložio u odnose s našom makedonskom braćom, ali to nije pošteno. Pokazalo se da je Grčka imala više kralježnice od Skoplja, i to je tako. Crna Gora me nije čak ni pogodila, pogodila me zbog našeg naroda”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Narezala je luk na četvrtine i stavila pored kreveta: Ujutro ju je dočekalo veliko iznenađenje Jedan mali kućni aparat uvijek isključujte iz struje: Troši kao lud i kada niste doma