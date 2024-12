Vučić: Održan je izuzetno veliki prosvjed u Beogradu

Podijeli :

Ludovic MARIN / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Beogradu održan "izuzetno veliki prosvjed" ljudi koji su, kako je dodao, oporbeno orijentirani, te poručio da je "uvijek spreman" čuti što oni misle.

Obraćajući se na Instagramu, naveo je da je u 19 sati bio u Predsjedništvu gdje je zajedno s “prijateljima iz Predsjedništva” okitio božićno drvce.

“Održan je veliki prosvjed, veliki prosvjed u Beogradu. Policija kaže 28.000 do 29.000 ljudi. Izuzetno veliki prosvjed. Ti ljudi su oporbeno orijentirani i uvijek sam bio spreman čuti što misle, kako misle i što misle da je važno učiniti za našu zemlju. Vjerujem da puno više ljudi misli drugačije, pa moramo slušati jedni druge. Da to bude neka vrijednost koju ćemo pokazati i nekakav drugačiji odnos u budućnosti. I to govorim ovdje ispred zastave koju vidite. Ovo je zastava koju sam nosio u svibnju 2024. kada smo branili Srbiju u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. I rekao bih da smo je dosta uspješno obranili”, rekao je Vučić.

Rekao je da “ne treba ostavljati razlike po strani, već pokušati shvatiti da su mir i stabilnost zemlje od iznimne važnosti”.

