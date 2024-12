Izbori su pred vratima, a ovo su najbombastičnije izjave kandidata do sada: Orlovi, muhe, mame i babe…

Podijeli :

Vjeran Zganec,Rogulja/PIXSELL, Borna Filic/PIXSELL Davorin Visnjic/PIXSELL damir Spehar/PIXSELL, Sanjin Strukic/PIXSELL, Davor Puklavec/PIXSELL, Sime Zelic/PIXSELL, Dusko Jaramaz/PIXSELL

Službena kampanja za predsjedničke izbore počela je 11. prosinca nakon što je Državno izborno povjerenstvo potvrdilo da u izbornu utrku ide osmero kandidata koji su prikupili dovoljan broj valjanih potpisa podrške svojim kandidaturama.

Nasred smo službene kampanje za predsjedničke izbore koji će biti održani 29. prosinca. Očekivano, u kampanji se čulo svega i svačega, i grubih i šaljivih riječi. Izdvojili smo najbombastičnije izjave u dosadašnjem dijelu službene kampanje.

ZORAN MILANOVIĆ

Suzdržanije nego što se očekivalo, aktualni predsjednik Zoran Milanović vodi kampanju držeći se valjda stava da je tijekom svoga prvog mandata već rekao dovoljno. No u Milanovićevom slučaju uvijek ima još nešto, a nije baš mudro ni previše šutjeti u kampanji.

ANKETA / Za koga ćete glasati na predsjedničkim izborima?

“Normalno, treba nam državni, a ne režimski odvjetnik.” (objava na Facebooku, prvog dana službene kampanje, 11. prosinca)

“Mogao bih to zabraniti kao što je 2015. najavila moja prethodnica, mogao bih biti pakostan, ali predsjednik ne smije biti pakostan. Te 2015. bio sam premijer, s većom potporom od ove bijede kakvu imaju Plenković i njegovi. Tada je novopečeni član HDZ-a Anušić, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. Iako sam, kao vrhovni zapovjednik, trebao to organizirati zajedno s njim, on je išao sam u najave. Ali, ne mislim mu to zabraniti.” (komentirajući najavu ministra obrane Ivana Anušića o održavanju vojnog mimohoda iduće godine u Osijeku, 11. prosinca)

“Hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove. (…) Dok sam ja Predsjednik Republike, Hrvatsku ću držati izvan takvih sukoba.” (objava na Facebooku, 13. prosinca)

“Normalno, problem zdravstva nije samo Mali nego i Veliki.” (aluzija na smijenjenog ministra Vilija Beroša i premijera Andreja Plenkovića u objavi na Facebooku, 13. prosinca)

“Nećemo biti ničije pudlice ili lutke, a to je politika Andreja Plenkovića. Ona je bezidejna i podanička.” (na predizbornom skupu u Zagrebu, 15. prosinca)

“S nekim ljudima ne može se razgovarati. Kao što kazuje stara narodna poslovica: Orao ne lovi muhe.” (o svome nesučeljavanju s protukandidatima, predizborni skup u Zagrebu, 15. prosinca)

Analitičar: Milanović vozi u leru, mašina radi, ali nema neke aktivnosti

“Okej, ja sam kokoška, ne znam kako njega doživljavaju. On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica.” (odgovarajući na izjavu Dragana Primorca da “nije orao nego kokoš” u Plaškom, 16. prosinca)

“Primorac je heroj domovinskog kvadrata i stanokradica, ali nije on najveća opasnost.” (izjava novinarima u Dubrovniku, 17. prosinca)

“Za Hrvatsku bi financijski sve bilo isto i da su na mjestu premijera Hrvoje Zekanović ili Miro Bulj.” (izjava novinarima u Petrijancu, 19. prosinca)

DRAGAN PRIMORAC

Nestranački kandidat s podrškom HDZ-a, Dragan Primorac, slovi i u anketama kotira kao najveći konkurent Milanoviću. Stoga se u svojoj dosadašnjoj kampanji najviše verbalno sukobljavao s njim, ali i kandidatkinjom Možemo Ivanom Kekin koja ga je prozivala zbog dotacija koje je od države dobivala privatna bolnica čiji je suvlasnik.

“Upozoren sam da je pjevala i skakala ispod jugoslavenske zastave pod kojom se rušio Vukovar. Strašno.” (o Ivani Kekin tijekom posjete Koprivnici, 11. prosinca)

“Ona je prva osoba u političkom životu Hrvatske koja je napala privatni sektor. Osoba čija kuhinja vrijedi više, prema riječima ostalih političara, od kuhinja većine ljudi koji imaju stan u Zagrebu. Žena čija je kvadratura bazena u Istri veća od većine stanova.” (isto o Ivani Kekin tijekom posjete Koprivnici, 11. prosinca)

“Moja poruka Srbiji je da ću od njih tražiti i inzistirati da se otvore svi arhivi kako bi došli do podataka svake masovne grobnice gdje leže kosti svih hrvatskih građana. Ako to ne naprave u suradnji s hrvatskom Vladom zakočit ću njihov ulazak u Europsku uniju.” (na predizbornom skupu u Splitu, 14. prosinca)

Komunikacijski stručnjak: Zoran Milanović se na početku kampanje nije previše oznojio

“Kaže da orlovi ne love muhe, ali on nije orao. On je ptica koja se sakrila u gnijezdo i čeka da oluja prođe. A onaj koji se ne želi zamjeriti olujama nije orao, nego obična kokoš.” (reagirajući na Milanovićevu izjavu da “orao ne lovi muhe”, u Šibeniku, 15. prosinca)

“Sve što je napravio u svome mandatu stane na pola stranice A4 formata. U pet godina mandata, imao je devet ili deset susreta sa stranim državnicima, od toga četiri s Milom iz Laktaša, predsjednikom Republike Srpske.” (isto o Milanoviću, u Šibeniku 15. prosinca)

“Nije mu sveta domovina, nije mu svet ni rad. Budi se u 11,30 sati, ne poštuje hrvatske blagdane, svadljiv je. I ne zna da voljeti domovinu može čovjek koji je čiste duše, čistih ruku i čistog obraza, a on to nema. (o Milanoviću na skupu u Zagrebu, 18. prosinca)

MARIJA SELAK RASPUDIĆ

Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić u anketama kotira kao treća i četvrta među osmero kandidata, a sama tvrdi da je jedina koja može pobijediti Milanovića u drugom krugu. Stoga u kampanji podjednako “udara” i po Milanoviću i po Primorcu. I ona nije propustila osvrnuti se na Milanovićevo prispodobu o orlu i muhama.

“Ne radi se o tome da orao ne lovi muhe, nego se radi o tome da se miš boji mačke.” (u Mostaru, 15. prosinca)

“Danas vidimo plakate Dragana Primorca po cijeloj Bosni i Hercegovini koji su niknuli kao jaglaci u proljeće. Međutim, što vidite na tim plakatima? Ni na jednom vas ne gleda u oči. Zašto? Zato što vas i ne može pogledati u oči.” (također u Mostaru, 15. prosinca)

“Jesi li postao herojski zec ili čekaš crveni tepih?” (pitanje Milanoviću uz podsjetnik da je kao premijer 2015. prozivao tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da bježi od sučeljavanja; u objavi na Facebooku, 16. prosinca)

“Milanović je i sam sebi dojadio pa se novim ‘karakterom’ ograđuje od samog sebe, grčevito se šutnjom držeći za svoju fotelju. A Primorac nije u stanju ni kišobran primiti u svoje ruke, a upravljao bi Hrvatskom vojskom.” (tijekom posjeta Imotskom, 16. prosinca)

Ivan Rimac: Što će danas Jelavić reći? Mislim da će davati mrvice

“Dragi Zorane, Hrvati u BiH pitaju se je li do tebe stigla vijest da opet gaze njihova prava i da gube nadzor nad Južnom plinskom interkonekcijom. Jesi li ponovno zaspao zimski san ili se izgubio golub pismonoša?” (u pismu Milanoviću, objavljenom na Facebooku, 18. prosinca)

“Ne da ovaj nije HDZ-ov kandidat, nego je izdajnik vlastite stranke zbog svoje političke ambicije i to zna svaki HDZ-ovac. Je li itko upoznao HDZ-ovca koji je rekao da podržava Dragana Primorca i koji je vjeruje u njegovu kandidaturu?” (gostujući na N1, 19. prosinca)

IVANA KEKIN

Kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin u predizbornu je kampanju krenula fokusirajući se na probleme u zdravstvu, ali je potom fokus morala prebaciti na “aferu” oko kave koju je njezin suprug Mile Kekin popio s Nikicom Jelavićem.

“Građani (zdravstvenu) uslugu plaćaju tri puta – prvi put kroz doprinos, drugi put kroz proračun i još 10 posto za ekipu iz podzemlja, a treći put plaćaju uslugu kod privatnika koju nisu uspjeli ostvariti u javnom zdravstvenom sustavu.” (konferencija za novinare, 11. prosinca)

“Radi se o klasičnom pokušaju zastrašivanja, ali neće me zastrašiti. Sve što je rekao Jelavić dokazuje da se radilo o klopci. Možda smo naivni, ali mislim da je jasno da se radilo o klopci. Neću se ispričati, nemam se za što ispričati.” (o susretu svoga supruga i Jelavića, na konferenciji za novinare, 13. prosinca)

“Moj suprug i ja sve što smo u životu stekli, stekli smo svojim rukama. Ja sam liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije, doktorica znanosti. Moj suprug je rock zvijezda zadnjih 35 godina, jedna od najvećih u ovoj regiji.” (odgovarajući na pitanje o obiteljskoj vili u Istri na konferenciji za novinare, 14. prosinca)

“HDZ-ov dečko Ivan Turudić navodno pokreće izvide. Meni je svejedno, neka izviđaju koliko ih je volja, sve je čisto kao suza.” (također o vili u Istri, gostujući na N1, 18. prosinca)

Mirela Holy: Ono što Kekin radi je prilično bizarno

MIRO BULJ

Kandidat stranke Most Miro Bulj kampanju vodi komunicirajući kratkim i jasnim populističkim porukama i obećanjima koja su često izvan predsjedničkih ovlasti. I on se u kampanji najčešće verbalno obračunava s Milanovićem i Plenkovićem.

“Granice su šuplje kao švicarski sir. Mi smo Schengen i time se hvali aktualna vlast, međutim Schengen je krepao, on ne postoji. Ako netko ulazi preko granice kako god želi i kad god želi, između ostalog teroristi i ekstremisti koji iz Hrvatske otiđu dalje i opet budu vraćeni u Hrvatsku, Schengena dakle nema. Odmah treba deportirati sve ilegalne migrante iz Hrvatske.” (izjava novinarima u Karlovcu, 14. prosinca)

“Meni kad bi netko došao i prijetio onda bi vjerojatno završio na hitnoj pomoći.” (komentirajući slučaj Kekin-Jelavić na RTL-u, 14. prosinca)

“Plenkovićev kandidat je Milanović. Oni su iz istog zrinjevačkog inkubatora. Oni nikada nisu bili na braniku Hrvatske, oni su bili na braniku tuđih interesa. Povezani su pupčanom vrpcom Budimira Lončara i Mate Granića. Kada je trebalo braniti Hrvatsku, oni su mlatili kroasane na Zrinjevcu. Primorac je kandidat Ive Josipovića i Stipe Mesića. On mu je glavni savjetnik. Mojim dolaskom dolazi do kraja politike Stipe Mesića. Vratit ću činove junaku Domovinskog rata Mirku Norcu.” (izjava novinarima u Splitu, 15. prosinca)

“Kaže Milanović da su svi njegovi protukandidati muhe, a on orao. Za mene su orlovi i sokolovi bili devedesete na braniku, a muhe, insekti i miševi van Hrvatske ili su na Zrinjevcu mlatili kroasane.” (objava na Facebooku, 16. prosinca)

BRANKA LOZO

Kandidatkinja stranke DOMiNO Branka Lozo u kampanji uglavnom govori o socijalnoj situaciji u Hrvatskoj o ilegalnim migrantima te “ostacima jugoslavenstva” u hrvatskom društvu.

“Već smo održali dva sučeljavanja na kojima se nije pojavio. Možda je prespavao a možda ne želi doći jer se boji samoga sebe. (…) Njegov program je prazan list papira”. (o Milanoviću na konferenciji za novinare u Zagrebu, 14. prosinca)

“Što se tiče ilegalnih migranata, oni su sami po sebi nezakoniti migranti. Njih je u Europu pozivala Angela Merkel i ja bih voljela da Hrvatska prestane biti Njemačka kanta za smeće, da nam se svi oni koje Njemačka ne želi zadržati vraćaju u Hrvatsku.” (u intervjuu HRT-u, 16. prosinca)

Provjerili smo obećavaju li kandidati za Pantovčak nešto za što ne bi imali ovlasti

“Moja je želja da se Hrvatska ponovno kroatizira, da se vrati hrvatski duh, da se Hrvatima ne savija kralježnica i da se prestane s idejama države koje više nema, uključeno s crvenim petokrakama, proslavama, obljetnicama, rođendana Josipa Broza Tita, zaboravljanja strahota i zločina koje je on počinio. Da se Hrvatska vrati Hrvatima.” (isto na HRT-u, 16. prosinca)

“Dolaskom na Pantovčak prvo bih zamolila službe na odlasku da dobro obrišu prašinu sa svih radnih stolova. On (Milanović) se šetao po sajmovima među pršutima i vinima, a za Hrvatsku nije radio ništa.” (isto na HRT-u, 16. prosinca)

“Hrvatska će plakati od radosti kada dođe vrijeme i narod se pokrene k ispunjenju novog hrvatskog proljeća.” (izjava novinarima u Dubrovniku, 17. prosinca)

TOMISLAV JONJIĆ

Jonjić je nezavisni kandidat, inače član HSP-a, kojeg podržava dio desne političke i društvene scene. I on se u kampanji kritički najviše osvrtao na aktualnog predsjednika Milanovića i na HDZ-ovog kandidata Primorca. I on smatra da Hrvatskom u velikoj mjeri još uvijek vlada “jugokomunistički” menatlitet.

“Više izgleda za uspjeh na izborima od Primorca ima moja pokojna baba. On je poslan zato da bi izgubio, da bi Plenković ostao na Pantovčaku.” (u intervjuu na N1, 15. prosinca)

“Potrošio je pet godina mandata na pričanje viceva i pohođenje kojekakvih zagrebačkih restorana u kojima se konzumira koješta, a da zapravo ništa nije napravio. Mislim da je zatrovao političku atmosferu i da je krajnje vrijeme da ga se smijeni.” (na skupu u Varaždinu, 17. prosinca)

“Njemu (Plenkoviću) je potpuno jasno da je za njegovog kandidata, dakle za kandidata vodstva HDZ-a a ne kandidata HDZ-a, najbolje da kampanja bude što kraća jer je svaki nastup i istup Dragana Primorca blamaža.” (na konferenciji za novinare u Zagrebu, 18. prosinca)

Koliko treba novca za ozbiljnu kampanju? “Digitalni marketing prepolovio je troškove, ali je i inflacija učinila svoje”

NIKO TOKIĆ KARTELO

Poduzetnik iz Zagreba Niko Tokić Kartelo, nezavisni kandidat i jedini od kandidata izvan političkih struktura, pažnju je privukao rasplakavši se od sreće uživo pred kamerom Nove TV nakon što je potvrđeno da je prikupio dovoljno potpisa i postao službenim kandidatom na predsjedničkim izborima.

“Mama uspio sam. Bit ću kandidat. Bit ću predsjednik Republike Hrvatske!” (u suzama pred kamerom Nove TV, 11. prosinca)

“Rješenja postoje. Ja moram biti predsjednik.” (u intervjuu na N1, 15. prosinca)

“Svaki euro koji je došao u Hrvatsku vjerojatno ima pola korupcije. Zato što smo mi glup narod, što da kažem. Naivni smo. Ulovimo se s prstima u pekmezu. Čim su neki novci u pitanju koji su besplatni, evo problema.” (također na N1, 15. prosinca)

“Ljudi su postali psihotični i prekomforni. Prestali su vjerovati da su promjene moguće.” (izjava novinarima u Rovinju, 16. prosinca)

“Mama mi je rekla da ne mogu biti predsjednik jer sam mali za predsjednika.” (u intervjuu Indexu, 17. prosinca)

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.