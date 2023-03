Vučić Vranjance nazvao „čuvarima teritorija“, obećao subvencije i ulaganja

Podijeli :

Predsjednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić krenuo je od Pčinjskog okruga u obilazak općina u Srbiji, nakon što je najavio formiranje Narodnog pokreta za državu, a na susretu u Vranju obećao je veća izdvajanja za Pčinjski, Toplički i Jablanički okrug kroz subvencije i ulaganja.

To je prije više godina obećao i u Kuršumliji, nešto poput „kosovskog dodatka“, ali se to nije dogodilo.

Aleksandar Vučić je ljude u Vranju nazvao „čuvarima teritorija“. Dodao je da je 623 djece rođeno u Vranju prošle godine, dok je umrlo više od tisuću.

To je ono što odgovorna država mora da menja mudrom politikom i „čuvanjem od nemirnih voda“, kaže predsednik rekavši prethodno da se obraća kao predsednik Srbije, ne stranke.

Naveo je i da su plaće u Beogradu i Novom Sadu mnogostruko veće nego u Nišu i da to mora promijeniti i zakonskim izmjenama i posebnim olakšanjima. Najavio je povećanje posebnih plaćanja države za tri najugroženija okruga, ali nije objasnio zašto to do sada nije urađeno.

„Ja neću biti onaj koji će potpisati neovisnost Kosova. Sramota me je da idem po Srbiji i da se pravdam bilo kome. Nema predaje, nećemo priznati ni faktički ni de jure nezavisnost Kosova, ali želimo mir s Albancima, želimo pristojne odnose“, rekao je Vučić.

Radnici Jumka uzvikivali su „Aco, Srbine“ i „Nema predaje“, a Vučić je gledajući u njih rekao da mu najveće prodike drže ljudi koji surađuju s „albanskim mafijašima“, ne precizirajući na koje ljude misli.

Ocijenio je da se poslije izbijanja rata u Ukrajini, geopolitička situacija u Europi i svijetu promijenila „drastičnije i dramatičnije“ nego poslije pada Berlinskog zida ali i dodao da ima „onih u Srbiji koji se prave da ne vide koliko je teška pozicija zemlje“.

„Kod njih postoji ta nepodnošljiva lakoća neodgovornosti kojom bi državu uništili za samo nekoliko dana. Naša prva obveza je da čuvamo državu, da čuvamo nacionalne interese, ali možda i ispred njih u nacionalnom i državnom smislu, je da čuvamo mir i stabilnost“, rekao je predsednik Srbije.

Najavio je Centar izvrsnosti od devet milijuna eura za obrazovanje mladih, kao i stadion i zatvoreni stadion u Vranju. Kritizirao je lokalnu vlast u Bujanovcu – pomoći će država i njima, kaže, iako su „isključili Srbe iz vlasti“.

Obećao je i investitore, veće plaće kao i veliko povećanje penzija. A Vučić se, prije nego što je ušao na susret, obratio okupljenima ispred hale.

„Nema nikakve kapitulacije, nema nikakve predaje“, rekao je Vučić ispred hale u Vranju gdje se, mimo objavljenog plana, obratio okupljenima za koje kaže da ih je ukupno 8.000. Manje od polovice je vani.

U hali su svirali i trubači.

Na sjednici GO SNS u petak Vučić je najavio da će se potruditi u narednih godinu dana da obići svaku općinu u Srbiji, a naveo je i da se nada da će moći otići i na KiM.

