Erumpirao vulkan koji je ubio 350 ljudi: Ogromna rijeka lave nosi sve pred sobom

Indonezijski vulkan Merapi u Yogyakarti je erumpirao u subotu oko podneva po lokalnom vremenu. Vrući oblak koji je izbacio ide do sedam kilometara, potvrdili su iz državne agencije za katastrofe.

Riječ je o jednom od najaktivnijih vulkana u Indoneziji visokom gotovo 3000 metara. Rijeka lave dugačka je kilometar i pol.

Za sada nitko nije evakuiran, ali su vlasti svim stanovnicima naredile da prestanu sa svim aktivnostima u radijusu od tri do sedam kilometara od katera, prenosi Dnevnik.hr.

Mount Merapi erupted on the island of Java in Indonesia. The lava flow has already reached a length of 1.5 km. pic.twitter.com/QhmbENxjVI