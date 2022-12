Britanski kralj Charles objavio prvu božićnu čestitku kao monarh

Buckinghamska palača u nedjelju je objavila fotografiju za prvu božićnu čestitku kralja Charlesa kao monarha, jednu od zadnjih fotografija iz vremena kad je bio prijestolonasljednik.

Na fotografiji je sa suprugom Camillom na igrama Braemar u Škotskoj.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf