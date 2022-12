Kralj Charles III. slavnog glazbenika proglasio vitezom

Podijeli :

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Brian May, gitarist rock sastava The Queen, našao se na popisu oko 1000 ljudi kojima je kralj Charles III. dodijelio tradicionalne novogodišnje kraljevske počasti i odlikovanja te je proglašen vitezom i odsad će biti poznat kao Sir Brian May.

Gitarist, prepoznatljiv po svojoj dugoj kovrčavoj kosi, ostao je između ostalog, zapamćen i po pjevanju himne “Bože spasi kraljicu” 2002. na krovu Buckinghamske palače u povodu 50. godišnjice vladavine kraljice Elizabete II., a svirao je i ove godine u lipnju u povodu 70. godišnjice njezine vladavine.

Utemeljitelj legendarnog sastava The Queen, May je odlikovan zbog svog doprinosa glazbi i humanitarnom radu.

Brian May posvetio pjesmu svemirskoj ekspediciji do ruba Sunčevog sustava

Taj 75-godišnji glazbenik, po obrazovanju astrofizičar koji je angažiran i u borbi za dobrobit životinja, potvrdio je za agenciju AP da je dobio titulu viteza (tzv. Knight bachelor) čime se obvezuje da će činiti sve ono što se od te titule i očekuje: “Boriti se za pravdu, za ljude koji nemaju glas.”

“Možda će me sada više ljudi slušati što imam za reći nego prije, kada kažem Sir Brian May na telefonu”, rekao je slavni gitarist.

Ove godine se na kraljevskoj počasnoj listi našlo sveukupno 1107 osoba, među kojima je 548 žena.

Kraljevska odlikovanja se dodjeljuju dva puta godišnje, za Novu godinu i u povodu službenog rođendana monarha koji se uvijek slavi u lipnju, neovisno o pravom datumu rođenja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram