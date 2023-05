Stavros je za tešku bolest doznao početkom godine, borio se do zadnjeg dana

Sinoć je u 21 sat u 69. godini života umro Jasmin Stavros.

Pjevač se posljednjih nekoliko mjeseci borio s teškom bolešću, a početkom ožujka novinarima je potvrdio da ima rak kostiju. Nekoliko dana kasnije, potvrdio je da liječnici sumnjaju i na rak želuca.

Preminuo Jasmin Stavros

“Sad me užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna, moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali istrpim tih deset minuta. Bolest je nastala tamo negdje u prvom mjesecu. Imao sam bolove u stomaku i onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operirali hitno u Karlovcu, onda sam dobio sepsu i onda su me prebacili na odjel u Karlovac.

Tamo sam bio nekih 12-13 dana i došao sam doma i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je”, ispričao je tom prilikom za IN Magazin.

Osjećao je da će se oporaviti

Iako teško bolestan, pjevač je do kraja vjerovao u svoj oporavak.

“Evo tek je drugi dan zračenje i treba proći jedno pet, šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, kud sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Evo sad se osjećam da ću se oporaviti. Doktori i sestre i svi koji rade ovdje si stvarno daju maksimalno truda”, pričao je u ožujku.

“Stalno mi je krunica u ruci i molim se po cijele dane. Jedino mi je žao što sam imao puno nastupa, svaki vikend po dva, čak i tri i sve sam to morao otkazati”, ispričao je u jednom od svojih posljednjih razgovora s novinarima.

