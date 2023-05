Novi udar na džepove umirovljenika

Podijeli :

U valu poskupljenja poskupjeli su i domovi za starije i nemoćne u Splitu. To i ne bi bila neka vijest da obavijest o poskupljenju nije objavljena na oglasnim pločama županijskih domova poslije radnog vremena pred produženi vikend, što je uznemirilo korisnike. Dodatno su ih uznemirile još neke promjene u cjeniku.

Od prvoga svibnja umirovljenici smješteni u subvencionirane domove smještaj će plaćati u prosjeku 100 eura više. Štićenici doma su, međutim, uočili još nešto, piše HRT.

“Sad nam je nametnuto davanje tko ima klimu 15 eura mjesečno za klimu. To nikad do sad nije bilo. Frižider tko ima 15 eura mjesečno za frižider. Te dvije stavke su 30 eura mjesečno. To vam je godišnje 360 eura”, rekao je jedan od korisnika.

“Istina, nije se naplaćivalo. To je bilo, mogu slobodno reći, naš poklon korisnicima. Svi drugi domovi u Hrvatskoj ili gotovo svi koji su u vlasništvu županija i gradova ili ministarstva naplaćuju. To je trebalo uvest davno prije”, kazao je ravnatelj Doma za starije i nemoćne Split Ivan Škaričić.

Glas o poskupljenju domom se brzo pronio.

“Imali smo informaciju na oglasnoj ploči, ali do te informacije da je obavijest na oglasnoj ploči došlo se malo teže”, požalila se jedna od korisnica staračkog doma.

Župan Boban na pitanje je li se umirovljenike trebalo obavijestiti na drukčiji način odgovara:

“Ono što je bit ovog svega da je cijena u našim domovima sada s ovim povećanjima manja u prosjeku, u odnosu na kategorije, manja od 500 eura, a da štićenici naših domova koji su u sustavu Centra za socijalnu skrb nije povećana cijena ni za jednu lipu”, kazao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Kako god i ove cijene su prihvatljivije od onih u privatnim domovima. Upravo se za mjesto u ovim županijskim čeka godinama. I vijest za kraj – gradnja novih domova nije za sada u planu ni grada, ni županije, ni države.