Željko Hladika/Pixsell

Tereza Kesovija otkrila je što misli o polufinalnom nastupu Leta 3.

“Oni su moji prijatelji, jako ih volim. Ako je itko želio da oni budu najbolji, to sam bila ja, od početaka”, rekla je za Dubrovački dnevnik.

"Mami ŠČ" i Letu 3

“Na Eurosongu su bili u nekom čudnom stresu. Nisu mi bili onako dobri kao na Dori. Ali mi je drago i sretna sam da su ušli u finale. Valjda će nešto promijeniti. Doduše, nisam im se javila, ali morali bi biti malo življi i uvjerljiviji, nešto mi je falilo. Moguće da je to bila trema, nije to samo tako”, rekla je i dodala kako “ne vjeruje da Let 3 ima šanse pobijediti.”

“Voljela bih zbog njih, ali ne zbog pjesme, koja i nema neku umjetničku vrijednost. Oni su meni simpatični i automatski im zbog te simpatije dajem više glasova nego ostalima. Ruku na srce, sumnjam da će biti prvi”.

Podijelila je i svoje mišljenje o Eurosongu općenito.

“Cijeli Eurosong je bez smisla, po meni. Pare se troše na te gluposti, nije bilo nijedne jedine pjesme koja bi mogla biti prihvatljiva, a kamoli hit. Cijela je ta priredba razočaravajuća. Ogromna galama i ništa više. Ni taj light show nije bio nešto, ponavljao se, samo neki krugovi, točkice… Nije me fasciniralo baš ništa”, zaključila je.

