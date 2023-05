N1 istražuje: Procvat biznisa s vinima državnog tajnika zaduženog za energetiku

Podijeli :

N1 ilustracija/Pixell/Enna grupa/Facebook

Ivo Milatić, državni tajnik za energetiku iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, vlasnik je OPG-a Ivo Milatić kojem se značajno povećao prihod proteklih godina, upravo u vrijeme kada je ugovorio dobar plasman svojih vina na police u Konzumu. Provjerili smo je li se itko u Ministarstvu pitao oko potencijalnog sukoba interesa s obzirom da je najutjecajniji vlasnik tvrtke koja gospodari Konzumom Pavao Vujnovac, ključni hrvatski igrač u području energetike

“Od ovog ljeta, ulaskom Rosea u Konzum trgovine, sva naša vina možete pronaći na policama Super i Maxi Konzuma na području cijele Hrvatske!”, radosna je objava na Facebook stranici Vina Milatić iz kolovoza prošle godine, s mnogo veselih emotikona i hashtagova koji spajaju jedan od najjačih hrvatskih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, Konzum, s OPG-om Ivo Milatić.

No, ne radi se u ovom slučaju o običnom OPG-u koji slavi dobar poslovni deal i poziva kupce, pratitelje njihove Facebook stranice, da nagrnu u Konzum dućane u potragu za omiljenim vinima, radi se o OPG-u u vlasništvu Ive Milatića, državnog tajnika iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, i to državnog tajnika zaduženog za energetiku. Pretragom Facebook stranice Vina Milatić ne nalazimo objave o ulasku u druge dućane ili vinoteke, samo se spominje jedan restoran, a i na obično guglanje otvara nam se prije svega ponuda Milatićevih vina u Konzumu, u dućanima ili u webshopu. Neka su vina već i na popustu. Osim prodaje kroz Konzum, i na web stranici OPG-a Milatić postoji web shop, a tu su i cijene, od neobično povoljnog Pošipa (6,64 eura) do najskupljeg, Plavca malog premium (za 14,60 eura). I na web stranici samog OPG-a, u rubrici novosti, nalazi se objava o tome da su vina „od sada dostupa u svim Super i Maxi Konzum trgovinama“, iz srpnja 2021. godine.

Dakle, nema sumnje da je vinarija Milatić s vinima za koje ne možemo naći nezavisne recenzije kvalitete pa nam preostaje PR objava s web stranice da se radi o vinima koja su plod dugogodišnje obiteljske tradicije, dobila snažan zamah kroz prodaju u Konzumu.

Plaća, poticaji, privat biznis sa strane…

Potvrdu o tome nalazimo i u imovinskoj kartici Ive Milatića, dužnosnika i vlasnika OPG-a. Za 2022. godinu je, osim lijepe plaće od 2275,40 eura neto, Milatić prijavio prihod od samostalne poljoprivredne djelatnosti od 230 744,31 euro godišnje.

Supruga dužnosnika Milatića je prijavljena na OPG-u, na plaću od tisuću eura mjesečno, a primili su i državne poticaje od Agencije za plaćanja u poljoprivredni – prilično značajnog iznosa, od 46048,97 eura.

N1 istražuje: Teror nad stanarkom u centru Zagreba – skinuli su i ulazna vrata N1 istražuje: Kako je nastala anonimka koja je “skinula” ravnateljicu USKOK-a?

No, ono što je zanimljivo jest da se kroz prijave podataka u imovinskoj kartici može pratiti lijepi rast prihoda od OPG-a. Godinu dana prije prijavljenog prihoda od 230 tisuća eura, prijavljen je prihod od 1433749,20 kuna, odnosno – približno – 190 tisuća eura.

U godini kada je postao državni tajnik, 2017. godine, OPG Ive Milatića donosio mu je nešto više od 100 tisuća eura godišnje, a 2015. godine – samo 30 tisuća eura.

Dakle, iz godine u godinu rastao je prihod od privatnog biznisa državnog tajnika, u osam godina prevaljen je put od 30 tisuća do 230 tisuća godišnje, čak i u godinama koje su mnogima bile krizne, prvenstveno zbog potresa na energetskom tržištu i pandemije koronavirusa.

S obzirom da je vidljiv procvat poslovne suradnje s Konzumom, a Konzum je dio Fortenova grupe u kojoj je sada najutjecajniji suvlasnik Pavao Vujnovac – glavni igrač na hrvatskoj energetskoj sceni – pitali smo državnog tajnika za energetiku kojeg se smatra bliskim Vujnovčevom krugu, o tome je li intenziviranje suradnje s Konzumom bilo presudno za rast njegovih prihoda.

No, on odgovara na upit N1 da OPG Milatić “koji je u obiteljskom vlasništvu već 20 godina, od 2003. godine, svake godine bilježi rast prihoda”, a to i jest “cilj svakog oblika poslovanja, pa tako i poljoprivrednog gospodarstva”. Pitali smo državnog tajnika, ujedno i vlasnika OPG Ivo Milatić, prodaju li se njegova vina i u nekim drugim trgovačkim lancima osim u Konzumu, no, nismo dobili precizan odgovor. “Naša su vina postala prepoznatljiv brend potrošačima zahvaljujući dobrom plasmanu na hrvatskom tržištu, odnosno pouzdanim kupcima koji dalje prodaju naše proizvode, od kojih je jedan i trgovački lanac Konzum u kojem su vina Milatić dostupna od 2015-te. godine.Prodaju također realiziramo i s ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske koji u svojoj ponudi imaju naša vina i/ili maslinovo ulje”, odgovorio nam je državni tajnik Ivo Milatić.

Ugovor s Konzumom – poslovna tajna

S obzirom da ranijih godina Milatić vina nisu bila toliko značajno zastupljena i predstavljana u asortimanu vina u Konzumu, pitali smo Ivu Milatića koliko je vina prodavao Konzumu u vrijeme Agrokora, a koliko sada, nakon što je postao dio Fortenova grupe, no nije nam htio dati konkretne brojke.

“Ugovori sa svim našim kupcima poslovna su tajna i nismo u mogućnosti javno iznositi bilo koje ugovorne odredbe ili detalje koji definiraju poslovni odnos”, odgovorio je Milatić.

Pitali smo ga i o potencijalnoj povezanosti ekspanzije njegovih vina u Konzumu s njegovom povezanošću s Pavlom Vujnovcem, jer ga se smatra pripadnikom “pro-Vujnovac” mreže dužnosnika u državnim institucijama, no Milatić je odgovorio da “Pavla Vujnovca poznaje isključivo kroz svoj profesionalni rad u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, vezano za poslove koje obavlja i nadležnosti koje ima kao državni tajnik.”

N1 otkriva: Super Konzum Radnička Vujnovčev partner kupio ispod tržišne cijene N1 otkriva: PPD poslao žestok dopis Agenciji koja hoće spustiti cijenu plina

Zanimalo nas je stoga je li upoznao svog šefa, ministra Davora Filipovića, s činjenicom da uspješno posluje s Konzumom,a vlasnik Konzuma je preko Fortenove Pavao Vujnovac, s kojim se ministar zadnjih mjeseci našao na prilično suprotstavljenim pozicijama – u slučaju Petrokemija ili u slučaju definiranja cijene plina, a iz odgovora bi se moglo zaključiti da se o tome nije razgovaralo jer državni tajnik smatra da nije niti dužan govoriti o tome s kime posluje privatno.

“Sukladno članku 17. stavcima 3. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, svakom državnom dužnosniku je dozvoljeno bavljenje samostalnom poljoprivrednom djelatnošću. Isto tako, sukladno Zakonu o pravima i obvezama državnih dužnosnika, državni dužnosnici nisu dužni, za razliku od državnih službenika, obavijestiti čelnika tijela niti tražiti njegovu suglasnost za obavljanje samostalne djelatnosti”, odgovorio je Ivo Milatić na upit N1.

Politički put: prvo HNS pa onda HDZ

Ivo Milatić, političar je živopisne biografije, rodom s Hvara, iz Jelse, pa ga se zbog toga, a i sklonosti da ističe poznanstvo s premijerom Andrejem Plenkovićem, također porijeklom s Hvara, smatra pripadnikom “hvarske elite” čiji su glavni eksponenti upravo premijer Andrej Plenković, ali i šef HEP-a, Frano Barbarić. No, po drugom “kraku” je nesumnjivo blizak najjačem energetskom lobiju koji je utemeljen još u vrijeme Ivana Vrdoljaka, HNS-ovca, ministra u vladi Zorana Milanovića koji je bio zadužen za energetiku i u čije vrijeme je temeljna Vujnovčeva tvrtka, PPD, zahvaljujući uvozu Gazpromovog plina izrasla u diva i donijela Vujnovcu toliko novaca da je ubrzo proširio svoje poslovanje u brojne druge segmente hrvatskog gospodarstva.

N1 otkriva: SDP-ov poduzetnik iz afere Sortirnica obilno je donirao i HDZ

Milatić je dugo godina bio član HNS-a, dva puta je izabran i za načelnika općine Jelsa kao kandidat HNS-a, a i prvi puta je došao u Vladu po toj liniji, prvo kod Milanovićevog potpredsjednika Vlade Radmira Čačića postaje pomoćnik ministra, a onda nastavlja kod Ivana Vrdoljaka. Nakon smjene vlasti i formiranja HDZ-ove vlade, nakon što premijer postaje Andrej Plenković, aktivirana je po svemu sudeći “hvarska linija” – i postaje državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kod Tomislava Ćorića i profilira se kao osoba od povjerenja za energetiku, a potom nastavlja taj posao i nakon formiranja megaministarstva koje obuhvaća i energetiku i gospodarstvo. S obzirom da je Ivan Vrdoljak, bivši predsjednik HNS-a već “poklonio” stranku HDZ-u kada ju je pretvorio u koalicijskog partnera za specijalne zadatke, nikoga nije iznenadilo da je i Milatić 2020. godine napustio HNS i doslovno se i učlanio u HDZ. 2021. godine je i donirao za kampanju HDZ-ovog kandidata za načelnika Jelse, mladog Paula Potočnjaka s 15 tisuća kuna.

Moglo bi se reći da je to bila za Milatića godina za pamćenje jer je uslijedio i procvat biznisa s vinima u maloprodajnom lancu u tvrtki čiji je vlasnik krojač hrvatske energetske slike.

Danas se Milatićeva vina mogu naći u svim boljim Konzumovim dućanima, na najboljim pozicijama, uz boce vina renomiranih vinara za koje se mogu naći i ozbiljne recenzije priznatih enologa.

Je li se možda ipak dogodio sukob interesa? Ili je ovo prekompleksan model umrežavanja za krhki hrvatski sustav kontrole sukoba interesa i potencijalnog pogodovanja? Operacija prodor vina državnog tajnika u Konzumu je ipak vrijedan detalj u rekonstrukciji kompleksne mreže vladanja energetskom scenom u Hrvatskoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.