Bivši nogometni reprezentativac Jerko Leko komentirao je za N1 jučerašnju utakmicu polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Hrvatske u kojoj je argentinska ekipa slavila rezultatom 3:0. Cijeli svijet se divi onome što je na terenu pokazao argentinski čarobnjak Leo Messi, tako i bivši hrvatski reprezentativac. Za hrvatske igrače i izbornika Dalića ima samo riječi hvale.

Možda je malo sportski prazan, ali ljudski je sretan. “Da nam je netko ponudio da završimo natjecanje u četvrtfinalu s Brazilom, ne možemo biti nesretni”, kaže.

Leko, na pitanje je li bilo penala iz kojeg je Argentina povela, kaže: “Mislim da bi mi tražili jedanaestarac da je bio takav slučaj. U košarkaškom terminu je to bio faul u napadu, u nogometnom je faul. Nažalost, mislim da je to ipak bio jedanaesterac.”

Govoreći o sucu Orsatu, Leko kaže da je on “svoj” i da se to vidi i po tome što je bio siguran u svoju odluku. “On je odlučio da je to jedanaesterac ili ne, nije bilo provjere. Bi li nam ta provjera nešto donijela… Vjerojatno ne bi”, govori Leko dodajući da VAR sucima sugerira da provjere situaciju, a Orsato je odlučio ostati pri svojoj odluci.

“Malo smo naivno došli do tog jedanaesterca”, kaže Leko i dodaje kako smo i drugi gol primili spletom okolnosti te da nas je on zakopao. “Sigurno se i s 2:0 može vratiti, ali, eto nismo uspjeli”, kaže.

Hrvatski igrači

“Gvardiol je odlično odigrao cijelo prvenstvo”, kaže Leko objašnjavajući da ne bi trebao biti sam odgovoran za to što ga je nadigrao – Messi. “Gvardiol je odigrao odlično, ali on ima 20 godina”, dodaje. “Normalno da će biti kritika. Sjetimo se Lovrena… Te kritike Gvardiola ne trebaju zabrinjavati”, govori Leko koji se nada da će mladi hrvatski stoper otići u Real Madrid uz pomoć Luke Modrića.

“Ova utakmica će mu dobro doći da postane svjestan da ima vremena za napredak. Trebao je ipak imati pomoć nekih starijih igrača. Lovren mu je trebao zatvarati leđa da Messi odustane od tog prolaska u 16 metara. Šteta. Bez obzira na sve moramo biti ponosni”, kaže Leko.

Što se tiče Dominika Livakovića, Leko kaže kako je dosta bio pod sumnjama, ali da je sada pokazao klasu. “Golman se ne treba ocjenjivati po obranjenim jedanaestercima. On je linijski golman, to možda nekome smeta, ali što on radi na liniji, to je maestralno. Teško da će ga Dinamo zadržati”, kaže bivši reprezentativac.

Imamo li šanse za broncu?

“Puno nam znači ovaj dan odmora više, da se u miru pogleda ta utakmica. Treće mjesto za nas bi bilo uspjeh. Igrači su toga svjesni. Mislim da će u glavi biti u redu, tko god nam dođe za treće mjesto, mislim da ćemo biti pravi. Ja priželjkujem Maroko, mislim da bi nam s njima bilo lakše. Francuzi isto žele medalju, treće mjesto bi im bilo iskupljenje kao i nama”, kaže.

Na pitanje je li Messi najveći ikada, Leko kaže kako Messija nitko ne gura nego da je pokazao da je još tu. “Ja sam u finalu za Argentinu, neka i on osvoji to zlato”, zaključuje. “Sigurno smo im olakšali posao nego da se sudaraju s Brazilom u polufinalu, tu je jedan drugačiji naboj”, govori.

Luka Modrić je, kaže Leko, klasa i veličina. “Nije bezveze bio zlatna lopta. Je li mu ovo zadnje svjetsko, vjerojatno jest. Vjerojatno će još odigrati Ligu nacija. On je naš igrač koji sigurno zaslužuje spomenik, u sportskom smislu. Kovačić i Brozović su motor koji će nastaviti nakon Modrića”, kaže.

Što se tiče izbornika Zlatka Dalića, Leko kaže: “Ćiro će ostati Ćiro, ali Dalić je odlično homogenizirao grupu, napravio zajedništvo, priključio bivše igrače… On je znalački pokazao dosta toga. On neće tu biti vječno, sigurno će otići uskoro, ali da je jedan od najvećih, možda i najbolji, je.”

