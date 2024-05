Poznata sportašica oglasila se zbog fotografije na kojoj je sva u modricama, poslala važnu poruku

Podijeli :

HANS KLAUS TECHT / APA / AFP

Najbolja slovenska skijašica svih vremena Tina Maze na vlastitoj je koži iskusila zlostavljanje na internetu. Osvanula je na lažnoj fotografiji na kojoj joj je lice puno modrica. Sada je progovorila o tome i prije svega upozorila na brzinu kojom se šire dezinformacije, piše N1 Slovenija.

“Budite oprezni pri dijeljenju i lajkanju na društvenim mrežama, provjerite informacije iz više izvora. Samo tako ćemo imati zdravije društvene mreže”, poručila je slovenska skijašica.

Podsjetimo, u ožujku su se Facebookom proširili linkovi na priloge RTV Slovenije, ali – oni su bili potpuno lažni.

Jedna vrsta seksualnog nasilja u značajnom porastu u Hrvatskoj

U jednom od njih, uz naslov “Slovenija u šoku!” našla i fotografija bivše slovenske skijašice Tine Maze s modricama na licu. Tko je kliknuo na link, odveden je na lažnu stranicu s člancima koji su sadržavali poveznice na mjenjačnice kriptovaluta, piše N1 Slovenija.

O tome se sada oglasila i Tina Maze na Vladinom Instagram profilu. Ured slovenske vlade za komuniciranje aktivno vodi kampanju protiv širenja dezinformacija. Maze je rekla da se sada i sama uvjerila koliko se brzo šire dezinformacije. “Bilo je prilično očito da je to bila laž, ali mnogi su ljudi nasjeli na to. Onome o kome se laže to naravno nije ugodno i može mu nanijeti veliku štetu”, naglasila je.

Skijašica je pozvala korisnike društvenih mreža na oprez prilikom lajkanja i dijeljenja sadržaja te provjeravanje informacija iz više izvora. “Biti kritičan i pažljiv pri dijeljenju, mislim da je ključ za zdravije društvene mreže”, zaključila je.

