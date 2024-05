Penava se oglasio nakon trzavica zbog Pupovca: “Nismo to tajili”

Podijeli :

Sandra Simunovic/PIXSELL

Predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na Vukovarskom polumaratonu komentirao je napetosti u vladajućoj koaliciji zbog prijedloga da se za predsjednika tog Odbora izabere čelnik SDSS-a Milorad Pupovac.

Penava kaže da nemaju ništa protiv srpske nacionalne manjine, ali imaju protiv SDSS-a.

“SDSS kao politička stranka, ne srpska nacionalna manjina, nama ne može biti partner. Mi ne možemo biti dio vladajućih, dio nekakvog paketa jer to je jednostavno nama programski neprihvatljivo. Kad spominjem srpsku nacionalnu manjinu, moram reći da je gospodin Predrag Mišić bez problema bio vrlo visoko pozicioniran na našoj listi, a i dalje na njega računamo. Mnogo je takvih članova unutar DP-a koji su predstavnici srpske nacionalne manjine s kojima nemamo problem, ali sa SDSS-om kao političkom strankom. Tu se ništa nije promijenilo”, rekao je Penava za HRT.

N1 komentar: Manevar HDZ-a i dupli pas s oporbom zbog Milorada Pupovca

“Stvar je što se tiče DP-a vrlo jasna, nismo tajili to, svi su upoznati s tim, to znaju partneri iz HDZ-a. Očekujem od partnera da se sjedne za stol i da se ta situacija na razuman način riješi”, dodao je.

“Činjenica je od prvog dana da je ovakva konstelacija većine vlasti koju tvore HDZ i DP s ostalim partnerima od početka dočekana na nož. Ja ću kao predsjednik Domovinskog pokreta i Domovinski pokret učiniti sve da to maksimalno dugo traje kako bismo mi kao suverenistička, konzervativna, hrvatska nacionalna snaga uspjeli provesti što je moguće veći dio svog programa. Jasno mi je da to mnogima u Hrvatskoj smeta, od medija do političkih oponenata”, poručio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.