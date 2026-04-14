46. dan rata
FOTO, VIDEO / Iran traži odštetu od nekoliko zemalja, traje blokada Hormuza. Vance optužio Teheran za terorizam
Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News.
Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu.
Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav po tom pitanju.
08:51
prije 7 min.
Vance optužuje Iran za "ekonomski terorizam"
Američki potpredsjednik J. D. Vance optužio je iransku vladu za "čin ekonomskog terorizma" blokiranjem prometa kroz Hormuški tjesnac.
Vance je za Fox News rekao da je predsjednik Donald Trump pokazao da "u toj igri mogu igrati dvojica". Kaže da će se, ako se Iranci "upuste u ekonomski terorizam", SAD pridržavati načela da "nijedan iranski brod neće izaći", prenosi BBC.
Vance je, komentirajući razgovore s Iranom tijekom vikenda, rekao da je postignut veliki napredak. "Lopta je na iranskoj strani dvorišta", kaže.
Kaže da Iran mora biti fleksibilan i prihvatiti "ključne stvari" koje SAD zahtijeva - američku kontrolu nad iranskim obogaćenim uranijem i mehanizam verifikacije kako bi se osiguralo da ne razvije nuklearno oružje.
08:47
prije 10 min.
Kineski predsjednik poziva na poštivanje "suvereniteta i sigurnosti" zemalja Perzijskog zaljeva
Kineski predsjednik Xi Jinping podijelio je prijedlog od četiri točke za jačanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, prema službenoj novinskoj agenciji Xinhua.
Xi je podijelio prijedlog tijekom sastanka s prijestolonasljednikom Abu Dhabija Mohamedom bin Zayedom, izvijestila je Xinhua. Naglašava načela "mirnog suživota", "nacionalnog suvereniteta" i "međunarodne vladavine prava", kao i potrebu za koordinacijom sigurnosti i razvoja, prema agenciji, prenosi Al Jazeera.
"Suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet zemalja Perzijskog zaljeva na Bliskom istoku treba iskreno poštovati", rekao je Xi, prema državnoj televiziji CCTV.
08:46
prije 12 min.
Jedna osoba poginula, tri ranjene u izraelskom napadu na libanonski Shabrihu
Libanonska nacionalna novinska agencija (NNA) izvještava o još jednom smrtonosnom napadu u južnom Libanonu, ovaj put u gradu Shabriha u blizini Tira, javlja Al Jazeera.
U zračnom napadu ubijena je najmanje jedna osoba, a tri su ranjene, izvijestila je NNA.
Još jedan napad pogodio je zgradu u gradu Ansariyah, dodala je NNA, bez spominjanja žrtava.
08:38
prije 20 min.
Iran traži odštetu od nekoliko država
Iranski predstavnik pri Ujedinjenim narodima Amir-Saeid Iravani zatražio je odštetu od država za koje Teheran tvrdi da su sudjelovale u američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana. Prema navodima iranskih državnih medija, među tim zemljama su Bahrein, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan.
Iranska novinska agencija IRNA, pozivajući se na Associated Press, prenosi da je Iravani optužio te države za kršenje međunarodnog prava te poručio da moraju ‘u cijelosti nadoknaditi štetu nanesenu Islamskoj Republici Iran, uključujući materijalnu i nematerijalnu štetu koja je proizašla iz njihovih međunarodnih prekršaja’.
Podsjetimo, Iravani je ranije oštro osudio američku blokadu iranskih luka, nazvavši je ‘teškim kršenjem’ iranskog suvereniteta, prenosi Tportal.
08:36
prije 22 min.
Netanyahu kritizirao Europu: Izrael i SAD su na čelu slobodnog svijeta
Izrael je obilježava Dan sjećanja na Holokaust, središnja komemoracija u Yad Vashemu unaprijed je snimljena zbog aktualnih neprijateljstava s Iranom i Hezbolahom u Libanonu. U svom govoru, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Europa danas "pogođena dubokom moralnom slabošću" i da Izrael brani kontinent, "koji je toliko toga zaboravio od Holokausta".
Optužio je Europu da "gubi kontrolu nad svojim identitetom, svojim vrijednostima, svojom odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva".
"Mogu puno toga naučiti od nas", rekao je premijer, "posebno bitnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahtijeva da idemo u rat zbog onoga što je dobro, zbog života", piše Times of Israel.
"Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu vječnu odgovornost", rekao je Netanyahu.
08:34
prije 23 min.
Iran: Sigurnost u Hormuzu ili za sve ili za nikoga
Nekoliko sati nakon uvođenja blokade, i više od tjedan dana nakon početka dvotjednog primirja dogovorenog između SAD-a i Irana, situacija se opisuje kao stanje bez rata, ali i bez mira - odnosno krhko primirje.
Stanje u Hormuškom tjesnacu pritom je od ključne važnosti.
Iranske vlasti jasno su iznijele svoj stav: s jedne strane poručuju da su odlučne osigurati sigurnost tjesnaca, a s druge da brodovima povezanim s njihovim protivnicima neće biti dopušten prolazak kroz taj strateški važan pomorski prolaz, prenosiIndex.
Navode i da rade na mehanizmima za jačanje kontrole nad tjesnacem. To uključuje planove za uvođenje carina i tranzitnih naknada za brodove koji žele proći tim područjem.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) najavila je i novu rutu plovidbe, bližu iranskoj obali, što upućuje na pokušaj Teherana da dodatno učvrsti svoj nadzor.
Na kraju, iranska strana poručuje da će sigurnost biti zajamčena svima - ili nikome. To znači da će, u slučaju prijetnji brodovima ili ključnim strateškim točkama zemlje, odgovoriti recipročnim mjerama.
08:33
prije 25 min.
Tanker pod sankcijama SAD-a prošao Hormuškim tjesnacem
Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters.
Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima.
Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom.
Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda.
08:32
prije 26 min.
Lavrov u Pekingu
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je u Peking, gdje bi trebao razgovarati o jačanju suradnje, uključujući rat na Bliskom istoku.
Lavrov će se sastati s kineskim šefom diplomacije Wang Yijem, a rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi da će teme razgovora biti rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku.
