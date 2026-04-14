FOTO, VIDEO / Iran traži odštetu od nekoliko zemalja, traje blokada Hormuza. Vance optužio Teheran za terorizam

Nekoliko sati nakon uvođenja blokade, i više od tjedan dana nakon početka dvotjednog primirja dogovorenog između SAD-a i Irana, situacija se opisuje kao stanje bez rata, ali i bez mira - odnosno krhko primirje.

Stanje u Hormuškom tjesnacu pritom je od ključne važnosti.

Iranske vlasti jasno su iznijele svoj stav: s jedne strane poručuju da su odlučne osigurati sigurnost tjesnaca, a s druge da brodovima povezanim s njihovim protivnicima neće biti dopušten prolazak kroz taj strateški važan pomorski prolaz, prenosiIndex.

Navode i da rade na mehanizmima za jačanje kontrole nad tjesnacem. To uključuje planove za uvođenje carina i tranzitnih naknada za brodove koji žele proći tim područjem.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) najavila je i novu rutu plovidbe, bližu iranskoj obali, što upućuje na pokušaj Teherana da dodatno učvrsti svoj nadzor.

Na kraju, iranska strana poručuje da će sigurnost biti zajamčena svima - ili nikome. To znači da će, u slučaju prijetnji brodovima ili ključnim strateškim točkama zemlje, odgovoriti recipročnim mjerama.