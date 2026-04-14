Miro Kovač
Kakav će biti Magyar u odnosu na Hrvatsku? "Nemojmo biti naivni. Stvara se euforija da će se sve promijeniti. Neće"
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je komentirao parlamentarne izbore u Mađarskoj na kojima je pobjedu odnio čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar, a Viktor Orban je nakon 16 godina na vlasti priznao poraz.
Miro Kovač tvrdi da situacija u Mađarskoj podsjeća na Hrvatsku 1999. godine:
"Situacija je bila takva da su ljudi u Hrvatskoj htjeli promjene. Što god da ste napravili u ime HDZ-a ne bi vam pomoglo, narod je htio promjene, a bilo je pritisaka i iz inozemstva. Bila je želja i tendencija da HDZ mora otići s vlasti. Takva situacija je bila i u Mađarskoj - nabrijanost kod mladih ljudi da ta vlast mora otići. Izlaznost je bila velika, ali ne kao u Njemačkoj, u Hrvatskoj je to za nas jako puno."
"Nemojmo biti naivni"
"To je bilo očekivano, ali dobro je da Orban odmah čestitao Magyaru i da nema nikakvih problema kada je riječ o prihvaćanju tog poraza u redovima Fidesza, svi slušaju Orbana, očekujemo normalnu primopredaju vlasti. Pokazuje se da se u Mađarskoj poštuje demokracija.
Kakav će biti Magyar u odnosu na Hrvatsku? On će sigurno neke stvari modificirati u odnosu na Hrvatsku, Ukrajinu, ali nemojmo biti naivni. Ferenc Gyurcsány bio je prije Orbana predsjednik vlade Mađarske i štitio je interese MOL-a, štitio ih je Viktor Orban, štiti će i Magyar. Stvara se euforija da će se sve promijeniti, neće. Frustracije vezane uz Mađarsku su proizvod našega hrvatskog nesnalaženja i ogromne strateške greške da smo prodali većinsko upravljanje Ine MOL-u. Za to nisu krivi Mađari, za to smo krivi mi. Mi smo to mogli i trebali ispraviti, a nismo", dodao je.
Kovač zanima hoće li Hrvatska moći promijeniti neke stvari u svoju korist kada je riječ o energetici.
Magyar je najavio da će ograničiti ovlasti premijera na dva mandara, a bivši ministar smatra da ako je netko dugo na vlasti događa se da izgubi kontakt s realnošću, ali da se radi i o kontinuitetu: "Onaj tko je dugo na vlasti može dosaditi, to vrijedi za bilo koga. Ne mora nužno biti povezano s korupcijom. Sve ovisi o osobi. Ono što je najvažnije da onaj tko je na izvršnoj vlasti služi i da nema prste u pekmezu, ako ima onda ide najstroža kazna."
"Magyar će se ponašati kao Tusk u Poljskoj"
Kovač se osvrnuo i na odnos Mađarske prema Ukrajini: "Neće više biti blokade zajma koji je dogovoren i izglasan u prosincu prošle godine, ali to ne znači da će Magyar podržavati da Ukrajina uđe u EU-u. U nekim segmentima neće biti toliko fleksibilan. Očekujem da će se on ponašati i postupati kao Donald Tusk u Poljskoj."
Bliski istok
Prokomentirao je i trenutačnu situaciju na Bliskom istoku i blokadu Hormuškog tjesnaca: "Imamo dojam da je to nešto strašno i neviđeno, mi sve ove godine živimo s ratovima. Sjetimo se rata u Siriji, Libije... Uvijek je bilo ekscentričnih stvari. Amerikanci žele kontrolirati tijekove nafte u Zaljevu, jedina sila koja se tome opire je Iran. Amerika kao hegemon ne želi dopustiti da netko narušava sustav gdje je ona dominantna sila. Izrael ima svoju motivaciju, a Amerika svoju. Ako se i zatvori taj tjesnac, pitanje je hoće li to moći izdržati Amerikanci, bit će puno telefonskih poziva iz Japana, država Azije koje su ovisne o tom tjesnacu. Europske države ne ovise toliko o tom tjesnacu, puno se histerizira, a naš problem su cijene. Očekujem da će Amerikanci osjetiti pritisak svojih saveznika. Radi se o tome hoće li uspjeti politički zapad, koji je uvelike konstrukt SAD-a i Velike Britanije, ostati na okupu ili će druga strana koju predvodi Kina, Rusija, Iran ojačati i zamijeniti taj poredak."
