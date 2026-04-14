Kakav će biti Magyar u odnosu na Hrvatsku? "Nemojmo biti naivni. Stvara se euforija da će se sve promijeniti. Neće"

Prokomentirao je i trenutačnu situaciju na Bliskom istoku i blokadu Hormuškog tjesnaca: "Imamo dojam da je to nešto strašno i neviđeno, mi sve ove godine živimo s ratovima. Sjetimo se rata u Siriji, Libije... Uvijek je bilo ekscentričnih stvari. Amerikanci žele kontrolirati tijekove nafte u Zaljevu, jedina sila koja se tome opire je Iran. Amerika kao hegemon ne želi dopustiti da netko narušava sustav gdje je ona dominantna sila. Izrael ima svoju motivaciju, a Amerika svoju. Ako se i zatvori taj tjesnac, pitanje je hoće li to moći izdržati Amerikanci, bit će puno telefonskih poziva iz Japana, država Azije koje su ovisne o tom tjesnacu. Europske države ne ovise toliko o tom tjesnacu, puno se histerizira, a naš problem su cijene. Očekujem da će Amerikanci osjetiti pritisak svojih saveznika. Radi se o tome hoće li uspjeti politički zapad, koji je uvelike konstrukt SAD-a i Velike Britanije, ostati na okupu ili će druga strana koju predvodi Kina, Rusija, Iran ojačati i zamijeniti taj poredak."