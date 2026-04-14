Španjolski premijer Pedro Sanchez poručio je iz Pekinga da će se Španjolska i dalje zalagati za međunarodno pravo. To pravo, kako je rekao, danas krši samo jedna država - Izrael.
Govoreći na konferenciji za medije nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Sanchez je rekao: "Međunarodno pravo danas fundamentalno krši jedna zemlja, a to je Izrael. Sukob koji su pokrenuli SAD i Izrael bio je pogreška i nezakonitost".
Španjolski premijer pritom je upozorio da bi erozija međunarodnih pravnih načela mogla potkopati globalnu stabilnost. Naglasio je potrebu za povratkom temeljnim pravilima i institucijama koje upravljaju ponašanjem država, tvrdeći da dugoročni prosperitet ovisi od pridržavanja tih okvira.
Spanish PM Pedro Sánchez:— Open Source Intel (@Osint613) April 14, 2026
"International law is being violated mainly by one country, which is the government of Israel. There is also an absolutely illegal response on the part of the Iranian regime." pic.twitter.com/wwPfb6Mo3o
"U vrijeme kad se međunarodni poredak otvoreno dovodi u pitanje, moramo se vratiti njegovim principima", rekao je Sanchez, naglašavajući posvećenost Španjolske u obrani međunarodnog prava. Dodao je da se na tim principima gradi budućnost i prosperitet, prenosi Klix.ba.
"Mislim da u trenucima kao što je ovaj, gdje se otvoreno dovodi u pitanje taj međunarodni poredak, gdje postoji nesigurnost i gdje se mnogo ljudi osjeća tjeskobno zbog onoga što se događa u sadašnjosti i što će se događati u budućnosti, moramo ostati glasni u obrani međunarodnog prava", zaključio je Sanchez.
