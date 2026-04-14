NAKON SUSRETA S XIJEM

VIDEO / Sanchez iz Pekinga: "Međunarodno pravo krši jedna zemlja, a to je Izrael"

N1 Info
14. tra. 2026. 10:23
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Španjolski premijer Pedro Sanchez poručio je iz Pekinga da će se Španjolska i dalje zalagati za međunarodno pravo. To pravo, kako je rekao, danas krši samo jedna država - Izrael.

Govoreći na konferenciji za medije nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Sanchez je rekao: "Međunarodno pravo danas fundamentalno krši jedna zemlja, a to je Izrael. Sukob koji su pokrenuli SAD i Izrael bio je pogreška i nezakonitost".

Španjolski premijer pritom je upozorio da bi erozija međunarodnih pravnih načela mogla potkopati globalnu stabilnost. Naglasio je potrebu za povratkom temeljnim pravilima i institucijama koje upravljaju ponašanjem država, tvrdeći da dugoročni prosperitet ovisi od pridržavanja tih okvira.

"U vrijeme kad se međunarodni poredak otvoreno dovodi u pitanje, moramo se vratiti njegovim principima", rekao je Sanchez, naglašavajući posvećenost Španjolske u obrani međunarodnog prava. Dodao je da se na tim principima gradi budućnost i prosperitet, prenosi Klix.ba.

"Mislim da u trenucima kao što je ovaj, gdje se otvoreno dovodi u pitanje taj međunarodni poredak, gdje postoji nesigurnost i gdje se mnogo ljudi osjeća tjeskobno zbog onoga što se događa u sadašnjosti i što će se događati u budućnosti, moramo ostati glasni u obrani međunarodnog prava", zaključio je Sanchez.

