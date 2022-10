Ako Rusija pokrene nuklearni rat, SAD ima ove tri opcije na raspolaganju

Podijeli:







Izvor: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

U slučaju da Rusija odluči pokrenuti nuklearni rat, SAD bi imao samo nekoliko mogućih opcija za odgovor. Politolog i bivši časnik CIA-e Matthew Kroenig navodi da bi SAD ponajprije htio odvratiti ruskog predsjednika Vladimira Putina od toga poteza.

“Ali, ako Putin krene naprijed i upotrijebi nuklearno oružje, onda je SAD u teškom položaju”, rekao je.

Nakon Putinovih nuklearnih prijetnji, SAD-ov ministar obrane Lloyd Austin rekao je da američki dužnosnici razmatraju moguće odgovore na rusku eskalaciju, no nije naveo o čemu je točno riječ.

Ako američka strategija odvraćanja iz bilo kojeg razloga ne uspije – vjerojatno zato što se Putin osjeća stjeranim u kut i nema drugih opcija kojim bi se prikazao kao pobjednik u ratu – tada bi Bidenova administracija trebala izvršiti svoju prijetnju odvraćanjem, navodi Kroenig.

“Mislim da se Bidenova administracija još nije odlučila i vjerojatno se neće odlučiti dok se nuklearno oružje i ne upotirijebi”, rekao je komentirajući koji bi odgovor SAD-a mogao biti.

Tri opcije

Prema Kroenigu, u prvom scenariju “Biden bi izbjegavao rat s Rusijom”. No, vjeruje da bi mnogi, uključujući i njega samog, tvrdili da ova reakcija nije dovoljno jaka.

“Govorili smo o katastrofalnim posljedicama, a onda smo odgovorili sankcijama – to je slab odgovor”, rekao je. Ovakav odgovor poslao bi Putinu poruku da može izvesti drugi, treći i četvrti nuklearni napad bez posljedica.

“Zagovarao bih izravan američki konvencionalni vojni napad na Rusiju”, rekao je Kroenig. “A to bi moglo biti izravno protiv snaga koje su pokrenule napad. Moglo bi biti i protiv drugih ruskih vojnih ciljeva u Ukrajini ili u Crnom moru.”

Treći svjetski rat

U drugom scenariju rat bi mogao prerasti u treći svjetski rat jer bi američki udar na Rusiju mogao uzrokovati odmazdu Moskve.

Vjerojatno će se zagovarati i treći odgovor, rekao je Kroenig za Newsweek.

“Stratezi bi mogli Bidenu reći da je nuklearno oružje korišteno prvi put od Drugog svjetskog rata. Ljudi su uvijek pretpostavljali da ćemo odgovoriti nuklearnim oružjem na nuklearni napad. Moramo upotrijebiti nuklearno oružje kao odgovor na obnovu nuklearnog odvraćanja.”

Ipak, Kroenig smatra da Biden ne bi išao tim putem, barem ne na početku.

U ovom trećem scenariju, SAD na nuklearni napad odgovara još jednim, izazivajući nuklearni rat.

Kroenig dodaje da postoji stvarni rizik od toga da će Putin doista izvesti nuklearni napad. “Ne mislim da je ovo jednostavna odluka za Putina. Mislim da je neodlučan. Mislim da je s jedne strane zabrinut da bi uporaba nuklearnog oružja mogla dovesti do velikog odgovora SAD-a i NATO-a koji bi on više volio izbjeći. S druge strane, on gubi ovaj važan rat točno na svojoj granici. I mislim da vidi i stratešku i vojnu korisnost korištenja nuklearnog oružja da bi se preokrenuo tijek rata. Mislim da još nije donio odluku.”