Amerikanci će zatvorenika pogubiti novom, eksperimentalnom metodom. 11 porotnika bilo protiv smrtne kazne

Smrtna kazna u američkoj Alabami izvest će se prvi put dušikovom hipoksijom, alternativi za dosadašnja pogubljenja injekcijom, priopćila je Kay Ivey republikanska guvernerka te savezne države.

Kenneth Smith je zatvorenik kojem se smrtna kazna odredila, a u zatvoru je još od 1988., prenosi CNN. Nevladine organizacije negoduju zbog toga, ponajprije jer se radi o eksperimentalnoj metodi, nikad prije korištenoj. A i upitna je njena humanost.

Naime, smrt uzrokovana dušikovom hipoksijom lišava mozak i tijelo kisika, tako da zatvorenik umire od gušenja.

Zbog problema s injekcijama, koje u više slučajeva nisu uspjele usmrtiti osuđenike, 2018. je došlo do pauze s izvršenjem smrtnih kazni. Njih je sad u Alabami čak 165 “na čekanju”.

“Nastojat ćemo ostvariti prava gospodina Smitha kroz sudski proces. Kao i 11 porotnika koji nisu vjerovali da ga treba pogubiti, i dalje se nadamo da će oni koji provjeravaju ovaj slučaj vidjeti da je drugi pokušaj smaknuća, ovaj put eksperimentalnom, nikad prije korištenom metodom i s protokolom koji nikada nije u potpunosti otkriven njemu ili njegovom odvjetniku, neopravdan i nepravedan”, poručili su nezadovoljni Smithovi odvjetnici.

Ako se ništa ne promijeni, Smith će biti pogubljen 25. ili 26. siječnja iduće godine zbog hladnokrvnog i okrutnog ubojstva Elizabeth Dorlene Sennett 1988., za kojeg ga je angažirao njen suprug, pastor Charles Sennet. Imao je ljubavnu aferu i želio je izvući novac od osiguranja u slučaju smrti supruge.

Obratio se Billyju Grayu Williamsu, koji je potom angažirao Smitha i Johna Forresta Parkera i za to im svakom ponudio tisuću dolara. Nakon što je osumnjičen, dvojici sinova i njihovim obiteljima je priznao ubojstvo, izašao iz kuće i ubio se u kamionetu. Parker je pogubljen 2010., a Williams služi doživotnu kaznu. Nesretnu Elizabeth su više minuta ubadali nožem i udarali, no preminula je tek na putu do bolnice satima kasnije.

Porota je slučaj vodila dvaput i na ponovljenom iz 1996., čak 11 od 12 porotnika protivilo se smrtnoj kazni, ali sudac ju je svejedno izrekao.

