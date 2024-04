Nastavljaju se pregovori, tko će do većine? “Ako DP ode s HDZ-om, game over”

Osnivač Domovinskog pokreta i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro dao je intervju u RTL Direktu gdje je komentirao aktualnu političku situaciju i postizborne pregovore. Podsjetimo, Škoro je u kolovozu 2021. napustio DP. U nastavku prenosimo dijelove intervjua koji je Škoro dao za RTL.

Kakva je vaša reakcija kad vidite sada Radića ili Penavu koji pričaju o dogovoru o vladi?

Ja nisam politički analitičar. Došao sam ovdje sa sasvim drugom namjerom, ali svjestan toga da ćete me pitati takva pitanja. Taj sam koji jesam i vrijeme je to koje je. Ljudi su već napeti. Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznajem da bih o njim mogao dovoljno govoriti. Majka me je pokojna naučila, da kada nemam nešto lijepo za reći onda je bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti.

