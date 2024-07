Amerikanci žele da Biden riješi ovaj kognitivni test, Trump ga prošao s “čistom peticom”

Podijeli :

JIM WATSON, Brendan Smialowski / AFP

Izgledno je da bi se opcija testiranja Bidena za ultimativno dokazivanje njegove sposobnosti mogla opet pojaviti u javnosti nakon kardinalne pogreške tijekom govora na summitu NATO-a

“Ja sam na testu svaki dan”, odgovorio je američki predsjednik Joe Biden novinarima kada su ga nedavno upitali hoće li testirati svoje kognitivne sposobnosti kako bi dokazao javnosti da je sposoban voditi SAD iduće četiri godine. Biden je bio na testu i sinoć tijekom summita NATO-a, a iako je cijela konferencija prolazila bez većih teškoća, čini se kako je na njemu izgledno i pao jer je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavio kao – Vladimira Putina.

Obama i Pelosi zabrinuti zbog Bidena

“Ehm, čovjek koji će pobijediti Putina – ispravljao se sinoć Biden, dok je Zelenski pokraj njega ostao stajati potpuno zatečen. Izgledno je da bi se opcija testiranja Bidena za dokazivanje njegove sposobnosti mogla opet pojaviti u javnosti nakon ove kardinalne pogreške, a dođe li doista do toga, vjerojatno će biti podvrgnut takozvanom Montreal Cognitive Assement ispitu, poznatijem i kao MoCA.

Bivši, a moguće i idući, predsjednik Donald Trump još se 2018. godine hvalio kako je prošao taj test bez nekih teškoća, no 81-godišnji Biden u četiri godine nije ga ispunio nijednom. Senatorica Lindsey Graham i Adam Schiff još su u nedjelju poručili kako bi testiranja trebala proći oba kandidata, piše Večernji list.

Test kognitivnih sposobnosti MoCA jedan je od najpoznatijih testova, a ako osoba ne ispuni dobro taj ispit, moguće je da će biti poslana na daljnja testiranja poput Cmbridge Automated Neuropsychological Test Battery ispita. Na testovima poput MoCA-e uglavnom se testira kratkoročno i dugoročno pamćenje ispitanika, sposobnost komuniciranja, kao i pozornost, rasuđivanje, donošenje odluka…

Također, na MoCA testu rezultat niži od 25 smatra se abnormalnim, bez obzira na faktore koji utječu na njih. Stručnjaci s kojima je razgovarao LA Times kažu da bi osoba s Bidenovim iskustvom vjerojatno dobro prošla na takvom ispitu, pa čak i ako su njegove kognitivne sposobnosti u opadanju.

Problem nastaje kada je, primjerice, jedan pacijent posebno verbalan pa onda uspije drugim riječima sakriti onu koje se ne može sjetiti. Test bi pokazao normalne rezultate, no to ne znači da kognitivnog oštećenja nema. Neuropsihijatar Kevin Duff kaže da bi testiranje Bidena bilo kao i da profesionalni vozač IndyCara želi dovršiti utrku Indianapolis 500, a za to prođe tek vozački ispit kao test.

“Relativno lagan ispit ne znači da si dovoljno sposoban voditi državu”, kazao je.

