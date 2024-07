Obama i Pelosi zabrinuti zbog Bidena

Podijeli :

Ilustracija / Getty Images via AFP

Barack Obama i Nancy Pelosi privatno su razgovarali o Joeu Bidenu i budućnosti kampanje 2024. I bivši predsjednik i bivša predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa izrazili su zabrinutost zbog toga što smatraju da je američkom predsjedniku sve teže pobijediti Donalda Trumpa. Ni jedno ni drugo nisu sigurni što učiniti.

Demokrati, piše CNN, očajno gledaju kada će završiti unutarstranačka previranja kako bi se mogli posvetiti taktikama koje će osigurati pobjedu nad bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Mole ili Baracka Obamu ili Nancy Pelosi da im pomognu da do te pobjede i dođu, svjesni da vođa većina u Senatu, Chuck Schumer, nema tu razinu povjerenja kod Bidena, a vođa manjine u Zastupničkog domu Hakeem Jeffrie pak, dovoljno dubok odnos za prenošenje poruke o odustajanju.

“Kraj kandidature jasno na obzoru”

CNN je razgovarao s desetak članova Kongresa, operativaca i više ljudi koji su u kontaktu s Obamom i Pelosi, mnogi od kojih kažu da je “kraj Bidenove kandidature” jasno na obzoru i u ovom trenutku je samo pitanje načina na koji će se to odigrati.

“A ako se njih dvoje osjećaju drugačije”, kaže nekolicina vodećih Demokrata, “trebaju to izraziti čim jasnije i čim hitnije prije nego što je učinjena dodatna šteta i to svega četiri mjeseca prije predsjedničkih izbora.”

Mnoge kolege Nancy Pelosi nadaju se da je upravo ona ta koja je sposobna donijeti kraj previranjima koja su zahvatili demokratsku stranku unutar zadnja dva tjedna. Dobrom dijelu njih, taj kraj dolazi kada i ako odluči reći Bidenu da odustane od utrke.

Pelosi je razgovarala s Bidenom od neuspjele debate, ali u međuvremenu je jasno dala do znanja da ne vidi Bidenovu odluku da ostane u utrci kao finalnu. Ali je, uz posredstvo pomoćnika, odbila dalje komentirati.

Obama suzdržano brani Bidena

Obamina odluka da se suzdrži od bilo kakvih javnih komentara već više od dva tjedna, ostavila je veliki broj vodećih demokrata pod dojmom da ih je izložio vjetrometini, osjećaj koji je uvelike definirao i Obamino političko djelovanje nakon što je odstupio s funkcije predsjednika. Nakon debate, Obama je na X-u objavio: “Loše debatne noći se događaju. Vjerujte mi – ja znam.” Bivši predsjednik nije imao u planu objaviti bilo kakvu vrstu takvog stava, ali i njegovi i Bidenovi pomoćnici su se koordinirali da bi objava bila shvaćena na način da se Obamina prva reizborna debata 2012. također izjalovila, ali i dalje nije spriječila da “izgura” kampanju do kraja.

No, Obamin rastući skepticizam oko sposobnosti njegovog prijatelja da osvoji još jedan mandat jedna je najgore očuvanih tajni u Washingtonu, piše CNN.

“Kada se povijest ovih krajnje neuobičajenih dva tjedna američke politike napiše, Obamini i Pelosini otisci bit će puno vidljiviji nego što se to trenutačno čini”, rekli su upućeni, “dok starješine Demokratske stranke služe kao svjetionik stranci zahvaćenoj panikom.”

“Gledaju i čekaju predsjednika Bidena da sam dođe do odluke”, rekao je jedan dugogodišnji pripadnik Demokratske stranke, govorivši anonimno kako bi izbjegao mogućnost da se čini pun nepoštovanja prema Bidenu.

Članovi Bidenove predsjedničke kampanje su odbili komentirati.

Obama kao privatni savjetnik

Nisu porekli da su Nancy Pelosi i Obama razgovarali o Bidenu, njena glasnogovornica rekla je CNN-u: “Ne postoji član Kongresa tko bi mogao imati ikakva saznanja o razgovoru između nje i Obame. Bilotko tko tvrdi da ima – laže.”

Obama više sluša što mu ljudi imaju za reći nego što govori. Kada i priča s nervoznim donatorima demokratske stranke, izbjegava zauzimanje stavova za koje može pretpostaviti da bi uskoro “iscurili.”

Kako kažu upućeni, “Obama se drži svoje uloge privatnog savjetnika.” Igrao je đavoljeg advokata, ali nikad nije zauzeo poziciju.

U razgovorima s nekim demokratima unazad protekla dva tjedna, Obama je uspješno izbjegavao ideju da bi mogao “gurnuti” Bidena u nekom od smjerova čak i kad bi to htio što podcrtava njihov dugogodišnji, ali istovremeno i odani odnos. Godinama su tradicionalno ručali zajedno, ali taj odnos je značajno zahladio, kako otkrivaju osobe bliske demokratskom taboru.

Obama također izbjegava dati Trumpu bilo kakav materijal koji bi eventualno dobio Obaminim aktivnim uključivanjem u kampanju.

U prošlosti, Obama je svoju ulogu promatrao kao ulogu ujedinitelja koji može pomoći odobriti smjer u kojem stranka ide. Zasad, nije se opredijelio za tu ulogu po pitanju Bidenovog ostanka u utrci: “Poznat je kao no-drama Obama”, rekao je Emmanuel Cleaver i dodao: “Tako da ako drama i postoji, on je taj koji je zadužen da se ona izbjegne.”

On je as u rukavu demokratske stranke: “Bez obzira na to tko je naš kandidat, u potpunosti će se dati ne bi li osigurao da ta osoba pobijedi u studenom”, rekao je jedan od upućenih izvora.

Biden i Clooney

Čak i na putu do tamo, Obama je doveo u pitanje razmišljanje o stavljanju bilo kojeg predsjedničkog kandidata kroz intenzivnost takve vrste napornog i naguranog rasporeda.

“Bio je isti čovjek kojem smo svi svjedočili na debati”, napisao je George Clooney u eseju u The New York Timesu, moleći Bidena da se povuče.

Upravo su te riječi razbjesnile neke Bidenove lojaliste, koji su sugerirali da Obama stoji iza Clooneyjevog lika. Bivši predsjednik, koji je prijateljski nastrojen s glumcem, bio je svjestan da se to sprema, ali ga nije pokušao spriječiti. Za neke Obamine branitelje to je bio način očuvanja njegove neutralnosti, ali za neke Bidenove lojaliste to je bio znak duboke izdaje.

Obama je bio i u backstageu i na pozornici s Bidenom puno duže nego Clooney. Drugi su u to vrijeme stanje u kojem je predsjednik bio pripisali jet lagu. Zloglasna snimka na kojoj Obama vodi Bidena s pozornice, kažu ljudi koji ga poznaju, više je rezultat toga što bivši predsjednik želi otići.

Obamin suradnik odbio je komentirati i također je odbio reći je li njegova vlastita procjena Bidenovog stanja ostala da se radi o jet lagu.

Pelosi je ponovno srušila branu

Dok su demokrati Zastupničkog doma napuštali svoj privatni sastanak kluba u utorak ujutro, mnogi su smatrali da bi najgori period mogao biti iza predsjednika Bidena. Većina primjedbi protiv njega na sastanku, došla je od članova koji su ga već pozvali da ode.

Zatim je Pelosi otišla u MSNBC-jevu emisiju “Morning Joe” radi dugo planiranog pojavljivanja i iskoristila to što je bila u emisiji koju predsjednik voli gledati kako bi izrazila sumnju u njegovu kandidaturu.

Privatno je govorila kolegama da ne osramote Bidena dok su čelnici NATO-a u gradu. Ali još je više demokrata njezine komentare shvatilo kao otvorenu dozvolu za izdavanje izjava u kojima pozivaju Bidena da se povuče.

Pelosi poznaje Bidena desetljećima. Starija je od njega tri godine. Bila je jedna od njegovih najvjernijih braniteljica, uključujući i tijekom predizbora 2020. godine

“Mislim da će se u ovom trenutku Biden, ako na kraju odstupi kao kandidat, pokazati kao najvažniji demokratski lider”, rekao je jedan demokrat iz Zastupničkog doma. “Ona je ta koja u ovakvoj situaciji, posebno generacijski, ima kredibilitet da presuđuje o nečem tako osjetljivom i važnom.”

