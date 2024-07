Ministarstvo odbilo Rodne studije, stigle i prve reakcije

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Rodni studiji na zagrebačkom Filozofskom fakultetu dobili su odbijenicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a nije dugo trebalo da na tu temu, koja je prethodnih dana digla buru, stignu reakcije.

Rodni studiji na zagrebačkom Filozofskom fakultetu dobili su odbijenicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i, kako se može zaključiti iz odgovora koji je stigao Večernjem listu stigao od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, sasvim sigurno neće moći krenuti s nastavom najesen. Naime, kako su pojasnili iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih postupak inicijalne akreditacije (dakle akreditacije novog studijskog programa) trebalo se provesti kroz Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, a ne unutar Sveučilišta. Rodni studiji postupak akreditacije započeli su prema starom propisu, no on se u međuvremenu promijenio i u ministarstvu smatraju da se po novom i treba provesti.

Jedna od inicijatorica studija Branka Galić kaže da se radi o političkoj odluci. “Ovo je bilo samo izbacivanje probnih balona da bi vidjeli reakcije političkih aktera i sad, naravno, mogu taj proces razvlačiti koliko hoće”, kazala je Galić.

Stigle reakcije

Na odluku ministarstva odmah su stigle i reakcije. “Mislim da je bilo očekivano da će dobiti odbijenicu. ako ćemo se držati odluke Hrvatskog sabora i interpretativne izjave koja je bila vezana uz Istanbulsku konvencijuda rodna ideologija ne može prodirati u hrvatsko društvo. Očito se Rodni studiji nisu držali te interpretativne izjave. Mislim da je ovo pobjeda normalne Hrvatske. Većina hrvatskih građana ovako razmišlja i moramo biti svjesni da se nalazimo u okruženju kakvom jesmo gdje se 85 posto naših građana izjašnjava kao kršćani”, poručio je u Saboru predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček, prenosi tportal.

Upitan što je rodna ideologija u Rodnim studijima, Pavliček je poručio: “Među Rodnim studijima imate jedan kolegij koji se zove ‘Queer lingvistika’. Queer teorija kaže da možete svoj rod mijenjati sukladno garderobi koju obučete – danas ćete se obući kao žensko pa ćete biti žensko, sutra kao muško pa ćete biti muško, prekosutra ćete biti nebinarna osoba, a za tjedan dana neka životinja. To vam je najbolji primjer rodne ideologije koja se pojavljuje u Rodnim studijima”.

“Finta vladajućih”

Komentar na odbijenicu Rodnim studijima imao je i nezavisni Nino Raspudić. “Nisam vidio o čemu je riječ, a moguće da je to bila jedna finta vladajućih. Slično kao s donošenjem Zakona o hrvatskom jeziku pred izbore, a sad idu predsjednički i lokalni, kada HDZ naglo oživi hrvatstvo i konzervativnost. Moguće da je ovdje odigran neki dupli pas kako bi HDZ i DP pokazali da nisu izdali vrijednosti birača čije su glasove dobili. Ministarstvo je dalo odbijenicu i to je onda njihovo političko stajalište. Ne mogu se sjetiti nekog primjera studijskih programa koji bi ranije prošao sve instance, vijeća i akreditacije, a da je ministarstvo spustilo rampu”, kazao je.

No, ako se njega pita Rodni studiji ne trebaju postojati. “Oni su našli proceduralni razlog, moje je mišljenje da problem nije proceduralni, čak da nije ni ideološki, nego da jednostavno tu nema dovoljno materijala da to napušete na čitav diplomski studij, to je kao da napravimo diplomski studij o mitologiji nogometa, može biti kolegij, ali ne čitav studij. Prije možete napraviti čitav studij o jednom pjevanju iz Danteovog pakla nego iz te teorije koja promatra društvo iz perspektive razlike spola i roda”, kazao je.

