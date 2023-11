Analitičar o situaciji na Bliskom istoku: Ne možemo isključiti mogućnost eskalacije rata

Podijeli :

REUTERS/Jamal Awad

Profesor Mirko Bilandžić bio je gost N1 Studija uživo kod naše Sandre Križanec, s kojom je komentirao primirje Izraela i Hamasa te razmjenu talaca.

Podsjetimo, američki predsjednik Joe Biden je rekao kako se nada da će pauza u borbama između Izraela i Hamasa trajati sve dok se zatvorenici oslobađaju.

“Uzimanje talaca, izraelskih državljana u jednom šokantnom napadu Hamasa na Izrael, jedan je od presudnih faktora koji utječu na izraelski nacionalni ponos. Naravno da je prioritet izraelske države vratiti građane i zaštititi taoce, Izrael će pristati na sve opcije što se tiče razmjene. To neće dovesti u pitanje izraelsku vojnu operaciju koja će ići do kraja. Što se tiče njihovog primarnog cilja, a to je uništenje vojno-političke strukture Hamasa”, objasnio je Mirko Bilandžić.

Bilandžić je istaknuo da je ovo primirje predah i za Izrael i za Hamas te da će razmjenu obje strane shvaćati kao pobjedu.

“Nesporno je da Hamas ima podršku na području palestinske samouprave odnosno palestinskog stanovništva. Hamas je na legitimnim izborima dobio vlast, naravno da to nije mogao bez podrške. Ne radi se samo o podršci palestinske samouprave, ta podrška je u punom širem području, ne samo u arapskom svijetu nego i u islamističkom korpusu, posebice u odnosu na Izrael ta podrška je puno šira”, komentirao je Bilandžić podršku Hamasu.

Bilandžić je objasnio kako je napad Hamasa na Izrael puno više od strateškog iznenađenja. “To je strateški šok, takav udar i takve gubitke Izraelu nitko nije nanio od Jomkipurskog rata”, dodao je.

Profesor je kazao da bi bilo što drugo osim uništenja Hamasa za Izrael značilo gubitak rata. “Izrael neće stati dok taj cilj ne ostvari, ali ostaje pitanje što je to Hamas i može li Izrael uništiti Hamas”, kazao je Bilandžić.

Bilandžić je kazao da je propalestinska podrška diljem svijeta nesporna u odnosu na Izrael. “To palestinsko pitanje, stvaranje palestinske države je jedno od centralnih pitanja međunarodne sigurnosti zadnjih desetljeća. Trebamo znati da propalestinska podrška ne znači i podrška Hamasu”, objasnio je.

Profesor je istaknuo da bez obzira kako rat između Izraela i Hamasa završi jedan od njegovih nastavaka bit će eskalacija terorizma. Bilandžić je odgovorio na pitanje postoji li mogućnost za eskalaciju rata. “Ne možete isključiti dvije dimenzije, jedna je reakcija arapskih država, koja je za sada izostala u smislu podrške zbog vlastitog stanovništava u odnosu prema palestinskom pitanju i Hamasu uz rezerve što je Hamas. Druga dimenzija je islamistička linija, bez obzira o kojoj se podlozi radi, takvu opciju se ne može isključiti”, objasnio je.

