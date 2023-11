Tko može protiv Plenkovića? “Benčić je nebitna, a da je Grbin pametan…”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Parlamentarni izbori u Hrvatskoj još uvijek nemaju datum, ali bez obzira kad će se iduće godine održati, svi politički akteri bit će spremni. Već jesu. Neki imaju i svoje kandidate za premijersku poziciju. Kao Možemo.

Hajdaš Dončić: Kad bih se morao kladiti… Jandroković će biti novi kandidat za premijera

Izbor Sandre Benčić iznenadio je poznavatelje političkih prilika, ali samo na prvu. Možemo je odbio predizbornu koaliciju sa SDP-om i odlučio sam u utrku pa je bilo logično pokazati adute za to. Samo, koliki je Benčić adut u direktnom dvoboju s Andrejem Plenkovićem, osobom koja ima dva mandata iza sebe i apsolutni je favorit za treći? Teško je reći.

“Što uopće znači ‘kandidat za premijera’? To sa Sandrom Benčić? Koja ni nije ozbiljan kandidat. Nebitna je, koliko god to loše zvučalo. Dovoljno je postaviti njen životopis uz Plenkovićev i priči je kraj”, rekao nam je Kristijan Sedak, doktor komunikacijskih znanosti s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Da ne bi ispalo kako je negativno nastrojen prema Benčić, pojasnio je i na primjeru glasina o tome da će Most u svojim redovima tražiti kandidata za premijera.

“Ne vidim tko bi se od njih mogao nositi s Plenkovićem. Možda jedino ako imaju nekog novog Tihomira Oreškovića, ali ne vidim da takvi žele u politiku, gdje se ne razvlači samo njih, nego i njihove obitelji. Kome to treba? Dakle, ako Most i predstavi nekog iz svojih redova kao kandidata za premijera, pogriješit će. Kao i ostali koji igraju tu igru. Ponavljam, Plenkoviću je dovoljno baciti životopis na stol i s većinom aktivnih političara dalje ne mora ni debatirati”, razmišlja Sedak.

To zvuči kao da je sve već gotovo?

Kada će izbori? Benčić: Očito je da Plenković sam odlučuje; Mažar: Mi smo spremni da budu sutra

“Ništa nije gotovo. Kad bi Peđa Grbin bio pametan u strateškom smislu, ne bi išao u premijersku utrku. Moguće da i on sam zna da nije za to, kao što svi oko njega sigurno znaju. Dakle, kad bi bio promućuran, kao kandidata bi predstavio nekoga drugoga. Npr. Tonina Piculu. On bi se mogao nositi s Plenkovićem. Njegov životopis mu daje za pravo. Iskusan je, bio je ministar, europarlamentarac je, ima imidž, jak je u komunikacijskom smislu i mogao bi parirati Plenkoviću. No, sumnjam da bi on to prihvatio i kad bi mu se ponudilo”, smatra Sedak.

Spomenuo je i predsjednika Zorana Milanovića, kao nekoga tko bi se mogao nositi s premijerom, ali on se neće kandidirati. Zapravo, još nije odlučio ni hoće li po drugi predsjednički mandat. Barem javno… Teško je i za očekivati da bi Grbin napravio tako radikalan potez pa u prvi plan izbacio nekog drugog nakon što je već izjavio da će u premijersku utrku.

A kad se priča o odlukama koje još nisu obznanjenje, nije ni Plenković potvrdio da će u utrku po treći mandat. Primjerice, za N1 je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao da se ne bi čudio da u utrku krene Gordan Jandroković, a da se Plenković odluči za europski put.

“Postoji osnova, ima slijed u političkoj karijeri, treća je osoba u Hrvatskoj, po protokolu. Svakako, dok Plenković ima unutarstranačku snagu, Jandroković ima ambiciju pa bi teoretski i mogao biti kandidat za premijera u slučaju da Plenković odustane od toga. Ali, ne pita se samo njih nego i druge u HDZ-u”, kaže doktor komunikacijskih znanosti pa objašnjava:

“Kad se izgube izbori, u HDZ-u se uvijek dogodi preispitivanje pozicija i remont. Sjetimo se Tomislava Karamarka. Ne sjećam se da je itko politički relevantan digao glas protiv onoga što mu se dogodilo.”

Koja bi bila poruka onima koji razmišljaju o predstavljanju kandidata za premijersku poziciju?

Gdje je nestao Most?

“Najbitnije je imati dobrog kandidata, logično. I on ne mora biti najbolji na svijetu, samo mora biti bolji od protukandidata. Primjerice, na republikanskim izborima za kandidata za predsjednika, koje je osvojio Donald Trump, bilo je 17 kandidata. I Trump, bez političkog iskustva, je pobijedio samo zato što je prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja bio jedini koji je mogao pobijediti Hillary Clinton. Da s druge strane nije bila ona, izbor republikanaca bio bi netko drugi.”

Na kraju, Sedak je u jedno siguran.

“Ne vidim da itko osim HDZ-a jedva čeka izbore. I sumnjam da je itko siguran da će ponoviti ili nadmašiti rezultat s prošlih izbora.

