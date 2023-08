Podijeli :

AP / WillWest News / Profimedia

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Novom danu je govorio o zrakoplovnoj nesreći u kojoj je navodno poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin.

“Ovo će ostati spekulativno pitanje. Čisto sumnjam, čak i da čujemo službeno obrazloženje od strane istražnih tijela, ne znam tko ima povjerenja u to. Građani Ruske Federacije unaprijed postavljaju velike sumnje u to što se dogodilo. Ostavio bih u potpunosti otvorenim to da je smrt Prigožina moguće lažirana i da se nalazi u Rusiji ili negdje drugdje, a da je to učinjeno ili samo s njegove strane ili i na obostranu korist Vladimira Putina i Prigožina. Ovo je trebalo Putinu”, tvrdi Avdagić.

Lukašenko znakovito o smrti Prigožina: “Oštro sam ih upozorio. Momci, pazite se”

Podsjeća da se Prigožin i unatoč pobuni i optužnici slobodno kretao i vraćeno mu je ono što mu je najprije oduzeto.

“To primarno pokazuje lice režima. Broj ljudi koji su izgubili život… Nigdje toliko milijardera u svijetu ne gubi toliko često živote”, dodao je, pojašnjavajući da se mnogo puta dogodilo da bogati Rusi koji se protive ruskom režimu iznenada poginu.

“Takvo često padanje kroz prozor, ispada da su ruski milijarderi teško ovisni o votki… Mi znamo da se ti ljudi miču. Za jedan dio njih znamo da su se počeli otvoreno protiviti onom što radi Putin”, istaknuo je Avdagić.

Navodi da se Putin i Prigožin jako dugo znaju i da stoga ova navodna smrt šefa Wagnera može biti zapravo dogovor. “Vrlo moguće da je ovaj epilog lažiran na obostranu korist – i na korist Prigožina koji je sad živ i na korist Putina koji sada dobija ono što mu je potrebno i što cijelo vrijeme traži. Što je poanta vladavine Kremlja? To je strah. Održavate kontrolu nad stanovništvom jer ste uveli represiju neviđenih razmjera prema bilo kome.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U Italiji snažno nevrijeme i oluja nosili krovove Pitali smo turiste kako podnose vrućine: “Kad nas bi svi popadali po ulicama”