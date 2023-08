Pitali smo turiste kako podnose vrućine: “Kod nas bi svi popadali po ulicama”

Podijeli :

Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za cijelu obalu i velik dio kontinenta izdano je crveno upozorenje. Temperature su u subotu u nekim dijelovima dosezale i 37 stupnjeva. Od posljedica srčanog udara u Istri su preminula dva starija kupača. Iako su hitne službe imale više intervencija cijelog tjedna, liječnici tvrde da njihova upozorenja ipak daju rezultata jer je prijašnjih godina poziva bilo više.

Podne u subotu u središtu Zagreba i plus 33, a temperature još nisu dosegnule svoj vrhunac. Slaba je utjeha jer ni hlad ne donosi spas. Građani nekako preživljavaju vrućine.

“Pa malo vode, malo šetnjica ovako u hladu, kupanje, bili smo na moru dugo i tako eto, prođe dan.” “Pa… tako – dosta dobro, ali inače imam visok tlak pa tablete trošim i onda se malo pazim, ali moram i ja malo na zrak izaći.”

Neki moraju i raditi:

“Vruće volim… nije mi problem što je vruće ništa. Naučio sam svaki dan je tako”, kaže Džorž s Kosova.

“Kako dolazim iz Indije, ondje su temperature uglavnom visoke. Bude i do viša od 40 pa čak i do 52 stupnjeva Celzijevih. Najniža temperatura je 20 stupnjeva ili 18, ondje je to sve normalno”, dodaje Anin.

Vrućine se najbolje pobjeđuje u – bazenu. Znaju to na tisuće Zagrepčana koji su ovoga vikenda osvježenje potražili na gradskim bazenima.

“Pošto tak-tak plivam imam tu prijatelje da me pridrže ak’ krenem tonuti, ali sve u svemu – super je!” “Bili smo 3 tjedna na moru pa evo, vratili se nazad i nikad dosta.” “Dolazim svaki dan evo već drugi mjesec svaki dan. Ležaljka je besplatna, suncobran, ma ljepše ne može biti!”

Veću posjećenost ipak diktira vrijeme. “Ovih dana s obzirom na najave ovog toplinskog vala imamo veću popunjenost, ali sve u svemu, sve je pod kontrolom tako da se ljudi malo osvježavaju, piju napitke, vodu i tako”, kaže nam Zvonimir Mudrovčić, voditelj smjene u ŠRC Šalata.

Liječnici iz Hitne kažu kako građani očito slušaju njihove savjete, pa imaju manje intervencija nego ranijih godina. Ipak ovaj tjedan donio im je više posla.

!Generalno gledajući, negdje 10 posto imamo povećan broj intervencija koje su vezane uz povećanu ovakvu temperaturu. Najbolja zaštita je uopće ne ići van između 10 i 17 sati, a ako se već ide van obvezno piti stalno tekućinu, hidrirati se i piti barem litru, litru i pol dnevno obične vode”, objašnjava dr. Mladen Hron, Zavod za Hitnu medicinu Grada Zagreba.

Za one koji dolaze iz nekih drugih krajeva, i ovako visoke temperature nisu poseban problem: Ni turistima ovakve vrućine nisu problem.

“Živim u Dubaiju i ondje je u ovo doba godine oko 48, 50 stupnjeva, tako da za mene osobno 38 ili 40 stupnjeva nije veliki problem. No, za većinu Engleza ovo bi bilo strašno, mnogi bi vjerojatno “popadali na ulici” jer ovo su zaista velike vrućine”, kaže Mike iz Engleske.

Kod nas u Španjolskoj ljeti temperature ponekad znaju biti i do 45 stupnjeva Celzijevih. Nisam očekivala ovakvo visoke temperature u Hrvatskoj, ali u redu je”, dodaje Alba.

Od visokih temperature uvijek se može pobjeći u klimatizirane prostore. Da je potrošnja struje tijekom vrućina u porastu, dobro znaju u HOPS-u. “U ovom centru prikupljaju se podaci o potrošnji električne energije za čitavu Hrvatsku, a ovdje iza mene na videozidu možete vidjeti niz brojki, ali da vas time ne opterećujemo, najbitniji je ovaj 3 stupac gdje možete vidjeti trenutačnu potrošnju električne energije u Hrvatskoj koja seže do 2900 megawatta. Usporedbe radi, prije samo tjedan dana ta ista potrošnja bila je za 400 megawatta manja”, objašnjavaju.

Iz HOPS-a očekuju da bi u ponedjeljak mogao pasti rekord, kada se većina ljudi vraća s godišnjih odmora i u urede.

