Profesor s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić u Newsroomu je analizirao stanje na bojištu u Ukrajini.

“Krimski most je i dalje važan. Nakon tri dana mi ne znamo kako je napad izveden, niti tko ga je izveo. Kada je World Trade Centar pao, to se dogodilo jer je došlo do rastapanja čeličnih elemenata koji su podržavali konstrukciju. Ovdje se to nije dogodilo i najvažnije je da je željeznička pruga i dalje otvorena. Željeznički promet ostao je netaknut, te sada imate izravnu liniju od Krasnodara, a to je ključna komunikacijska linija”, rekao je.

Kako navodi, postoji nekoliko teorija o napadu na most. “Prva je da je bila riječ o projektilu, ali to ne drži vodu. Da je to tako, izveo bi se masovni napad s više projektila kako bi se oštetio most na više mjesta. Druga teorija je da se radi o daljinski upravljanom plovilu, no i to je upitno. Ukrajinske specijalne snage također nisu s lakoćom mogle izvesti ovaj napad, jer to bi bila uistinu kompleksna akcija”, rekao je.

“Nije isključena mogućnost i da je ovo napravila i ruska strana. Sada govorimo o tome kako je Putin pod velikim pritiskom različitih struja političkih elita. Mora pokazati da nešto radi”, rekao je.

Kaže da mirna situacija ne znači da je rat stao. “Ako padne sjeverozapad Ukrajine, sve će se otvoriti i Rusi će morati srezati svoju obrambenu liniju i napustiti dobar dio teritorija. Sada je Putin imenovao prvog vojnog zapovjednika cijele operacije te je napravio osvetnički udar. On smiruje situaciju na neko vrijeme te pokazuje Rusima da ipak nešto radi”, rekao je.

Kaže da Bjelorusija neće otvoriti sjevernu frontu. “To je regionalna skupina snaga koju se organizira. Lukašenko želi ostati izvan rata, a kada ga Putin kreće tjerati, on odmah viče o opasnosti NATO-a. To što Rusi šalju određene elemente, to su iscrpljene postrojbe iz koje se ne može napraviti nova formacija”, rekao je.

“Putin nema gdje raditi obuku novaka, a procjenjuje se da bi u Bjelorusiji mogao obučiti nekoliko desetaka tisuća vojnika. Osim toga, rat nije popularan u Bjelorusiji”, rekao je.

Tvrdi da Putin želi nastaviti s udarima na energetsku infrastrukturu jer želi stvoriti tešku situaciju tijekom zime. “Pitanje je koliko će dugo Gazprom slati plin preko Ukrajine. Putin želi podijeliti zapad i nada se da će on na proljeće diktirati sve uvjete”, rekao je.